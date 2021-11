DAV-Hauptversammlung beschließt Klimaneutralität bis 2030

Mit dem Ehrenamtspreis würdigt der Deutsche Alpenverein herausragende Leistungen im Verband. In diesem Jahr fällt die Wahl auf zwei Menschen, die sich bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit schon viel länger für den Klimaschutz einsetzen, als dieses Thema auf der großen gesellschaftlichen Bühne verhandelt wird. Wolfgang Hugo fungiert seit Jahrzehnten beim DAV Schweinfurt als Wegewart und hat seine gesamten Aktivitäten in den Bergen immer per Bus und Bahn erreicht – und so zahlreiche andere inspiriert. Herbert Schüle hat in seiner Funktion als Veantwortlicher für die Wintersportabteilung des DAV Freiburg-Breisgau bereits 1988 erste wirkungsvolle Instrumente zur klimafreundlichen Gestaltung des Kurs- und Tourenprogramms installiert.

Für den DAV Sportpreis gab es in diesem Jahr sozusagen „natürliche“ Preisträger: Jan Hojer vom DAV Frankfurt/Main und Alex Megos vom DAV Erlangen. Die beiden Weltklasse-Kletterer gingen bei der Olympia-Premiere des Klettersports in Tokio in diesem Sommer an den Start. Mit ihren dort erreichten Plätzen zwölf und neun holten sie sehr gute Ergebnisse gegen 18 andere Weltklasse-Athleten, die sich neben den beiden für Tokio qualifiziert hatten. Den Bericht zum Abschneiden der beiden DAV-Athleten gibt es hier.

Traditionell verleiht der DAV auf seiner Hauptversammlung jedes Jahr das Grüne Kreuz für besondere Leistungen in der Bergrettung. In diesem Jahr geht diese Auszeichnung an die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Stellvertretend für die Einsatzmannschaft der Bereitschaft nahmen der ehemalige stellvertretende Bereitschaftsleiter Thomas Müller und der Bergwacht Notarzt Dr. Armin Berner das Grüne Kreuz entgegen.

Zwei Hütten des Deutschen Alpenvereins sind bereits im Sommer mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet worden; die Berichte dazu erfolgten auf der DAV Hauptversammlung. Zum einen erhielt das Württemberger Haus der DAV Sektion Stuttgart in den Lechtaler Alpen das Siegel; detaillierte Infos gibt es hier. Zum anderen stellt die Neue Reutlinger Hütte im Verwall ein Novum in der Umweltgütesiegel-Geschichte dar, denn die Hütte der DAV Sektion Reutlingen ist die erste Selbstversorgerunterkunft im Kreis der insgesamt 120 ausgezeichneten Häuser. Details dazu gibt es hier.