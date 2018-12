David Hasselhoff “Freedom! The Journey Continues Tour” – 06.10.2019 Olympiahalle München

The Hoff hat seinen Fans bereits das erste Geschenk zum Weihnachtsfest unter den Baum gelegt: 2019 wird er auf große Konzerttour gehen. DAVID HASSELHOFF startet seine Konzerte am Mittwoch, dem 2. Oktober in Hannover (Swiss Life Hall). Darauf folgen Auftritte von Berlin bis Mannheim, auch in Österreich und der Schweiz wird The Hoff gastieren. In die Münchener Olympiahalle kommt er am 6.10.2019. DAVID HASSELHOFF: „Als Amerikaner mit starken deutschen Wurzeln macht es mir immer wieder besonderen Spaß vor meinen deutschen Fans zu singen.“ Väterlicherseits stammt die Familie Hasselhoff aus Völkersen bei Bremen. 1865 wanderte Davids Ur-ur-ur-Oma nach Baltimore, USA, aus. Mit seinem Megahit „I’ve Been Looking For Freedom“ startete er von Deutschland aus seine Karriere als Popsänger. Inzwischen hat The Hoff weltweit 43 mal Platin und Gold eingesammelt und 1996 gleich auch einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood für seine Arbeit als Schauspieler. Die legendäre Serie „Baywatch“ zählt heute zu den am meisten gespielten weltweit. Über eine Milliarde Menschen in 144 Ländern haben sie gesehen. Obwohl DAVID HASSELHOFF vor zwei Jahren die Emmy-Auszeichnung („Hoff the Record“), und damit den weltweit wichtigsten Fernsehpreis für die beste Komödie erhielt – seine Liebe gilt der Musik. Und für die Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich Sänger/Schauspieler/Entertainer DAVID HASSELHOFF schon eine Menge ausgedacht. „Aber alle Überraschungen werden natürlich heute noch nicht verraten“, sagt der frisch verehelichte DAVID HASSELHOFF, der auch für seine gesunde Portion Selbstironie berühmt geworden ist.

VVK Start ist am Sa., 15.12.2018 um 10 Uhr

