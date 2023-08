DB baut neue Bahnbrücke über die B 2 in Starnberg: Ersatzverkehr für die Fahrgäste

Einschränkungen bei der Werdenfelsbahn und der S6 zwischen München und Tutzing vom 21. August bis 4. September • Abschnittsweise Busse im Einsatz

Bahnpause für eine neue Brücke: Fahrgäste der Werdenfelsbahn und der Münchner S-Bahn-Linie S6 müssen sich ab dem 21. August auf Einschränkungen einstellen. Sie stehen in Zusammenhang mit einer Brückenerneuerung an der Paosostraße in München sowie dem Projekt Tunnel Starnberg. Für den geplanten Tunnel baut die Deutsche Bahn (DB) die Brücke über die B 2, Münchner Straße, in Starnberg neu. S-Bahnen und Züge können die Brücken in der Zeit nicht befahren, deshalb ist die Strecke zwischen München und Tutzing jeweils unterbrochen.

Neue Bahnbrücke für den Tunnel Starnberg



Der Neubau der bestehenden DB-Brücke über die B 2 im Starnberger Norden im Bereich des zukünftigen Tunnelportals Nord ist ein zentraler Bestandteil des Projektes Tunnel Starnberg. Die neue Brücke wird zukünftig eine Durchfahrtshöhe von 4,5 Metern und eine Breite von 26,3 Metern haben und ist mit zwei Widerlagern aus Stahlbeton ausgerüstet. Für die Baumaßnahmen ist in der Zeit vom 24. August morgens bis voraussichtlich 6. September abends auch die B 2 im Stadtgebiet Starnberg zwischen der Kreuzung der Münchner Straße (B 2) mit der Leutstettener Straße und der Kreuzung mit der Gautinger Straße gesperrt. Die Umfahrungen dafür werden ausgeschildert. Für die Werdenfelsbahn und die S6 ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Ersatzverkehr für Werdenfelsbahn und S6 im Überblick



Vom 21. August bis 4. September fahren keine Züge der Werdenfelsbahn zwischen München Hauptbahnhof und Starnberg. Die Busse fahren zwischen Tutzing und Pasing ohne Zwischenhalt weitestgehend im Halbstundentakt, an Tagesrandlagen im Stundentakt. Weil die Ersatzbusse platzbedingt nicht in Starnberg halten können, steigen die Fahrgäste in Tutzing vom Zug in die Ersatzbusse um. Insgesamt sind 29 Busse und drei Radltransporter im Einsatz. Die Werdenfelsbahn fährt aber ab Tutzing noch weiter bis Starnberg. Wer nur bis Starnberg fahren muss, kann also in Tutzing in der Bahn bleiben.



Von 21. August bis 27. August fährt die S6 zwischen Pasing und Gauting nicht. In dieser Zeit ist ein Ersatzverkehr zwischen Westkreuz und Gauting eingerichtet. Von Pasing zum Westkreuz können Fahrgäste die planmäßigen Züge der S8 nutzen. Zudem besteht weiter der reguläre S-Bahnverkehr zwischen Gauting und Tutzing im normalen Takt.

Von 27. August bis 4. September entfällt die S6 zwischen Gauting und Tutzing. In dieser Zeit ist ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Gauting und Starnberg eingerichtet. Pro ersetzter S-Bahn-Fahrt sind jeweils zwei 12-Meter-Busse im Einsatz. Sie halten in Starnberg in der Bahnhofstraße zwischen der Wittelsbacherstraße und der Theresienstraße, etwa drei bis fünf Gehminuten vom Bahnhof. Am Bahnhof können die Fahrgäste in die Werdenfelsbahn umsteigen, die dann zusätzlich in Feldafing und mindestens einmal pro Stunde in Possenhofen und somit an allen S-Bahn-Stationen zwischen Tutzing und Starnberg hält. Die Station Starnberg Nord fährt der Ersatzverkehr aufgrund der Verkehrssituation nicht an. Der Umstieg zur Bahn erfolgt in Gauting und Starnberg See.

Umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur



Die Modernisierung der Brücken reiht sich ein in umfangreiche Investitionen der Deutschen Bahn in die Infrastruktur. So setzt die Deutsche Bahn derzeit ein umfangreiches Investitionsprogramm für die Bahnstrecken in den Regionen Werdenfels und Oberland im Volumen von über 100 Millionen Euro um. Neben der Erneuerung der Oberleitung auf der Kochelseebahn (noch bis Dezember) werden 2023 insgesamt rund 45 Kilometer Gleis erneuert. Nach den Abschnitten Tutzing – Weilheim (12. Juni bis 13. Juli) und Weilheim – Murnau (31. Juli bis 18. August) sind ab Ende August die Strecken Murnau – Garmisch-Partenkirchen (28. August bis 6. September), Garmisch-Partenkirchen – Griesen (7. September bis 5. Oktober) sowie Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald (6. Oktober bis 9. Dezember) an der Reihe.

Informationen für Fahrgäste



Die Ersatzfahrpläne der Werdenfelsbahn und der S6 werden in die Auskunftsmedien der Deutschen Bahn eingearbeitet und sind dort für die Fahrgäste jeweils abrufbar. Die Wege von Bus zu Bahn werden vor Ort ausgeschildert. Zu baubedingten Fahrplanänderungen können sich Fahrgäste auch unter https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern informieren. Fragen zur Werdenfelsbahn beantwortet das Team vom Kundendialog der DB Regio Bayern unter (089) 20 35 50 00. Die S-Bahn München informiert im Internet unter s-bahn-muenchen.de/baustellen zu den Details. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.