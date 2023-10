DB erneuert Gleise und Weichen: Umfangreiche Fahrplanänderungen auf den Flughafen-Linien S1, S8 und RE 22

Fast drei Wochen lang keine Züge zum Flughafen-Bahnhof • Bus-Pendelverkehr zwischen Besucherpark und Flughafen • Ersatzverkehr für S1 und S8 • Einschränkungen auch in mehreren Nächten davor und danach

Die DB investiert in ihre Infrastruktur und erneuert mehr als vier Kilometer Gleise und zusätzlich weitere 750 Meter Schienen im Bereich Flughafen sowie sechs Weichen in Ismaning. Außerdem finden Inspektionsarbeiten im Tunnel zwischen Unterföhring und Ismaning statt. Darüber hinaus nutzt die DB die Streckensperrung für Arbeiten im Flughafen-Tunnelbahnhof. Hier erneuert sie u.a. Sitzgelegenheiten und sorgt für eine neue farbliche Gestaltung der Treppenhäuser.

Ab 19. Oktober kommt es dadurch zu Fahrplanänderungen und Streckensperrungen. Anfangs sind nur Nächte betroffen, ab dem Abend des 23. Oktober gibt es rund drei Wochen lang auch tagsüber Einschränkungen auf den Linien S1, S8 und RE 22. Der Flughafen-Bahnhof ist dann nur noch mit Bussen erreichbar.

23. Oktober (23 Uhr) bis 13. November (4 Uhr): Keine Züge zum Terminal-Bahnhof

Vom späten Abend des 23. Oktober durchgehend bis zum Betriebsbeginn am 13. November fahren keine Züge zwischen Besucherpark und Flughafen. Auch der Besucherpark selbst wird nur eingeschränkt von einer S-Bahn-Linie angefahren: Je nach Bauphase ist er nur mit der S1 im 40-Minuten-Takt oder nur mit der S8 erreichbar. Die RE 22 entfällt im gesamten Zeitraum zwischen Freising und Flughafen. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Von Montag, 23. Oktober, 23 Uhr, durchgehend bis Freitag, 3. November, 4 Uhr:

Die S8 entfällt zwischen Flughafen und Ismaning bzw. Johanneskirchen.

entfällt zwischen Flughafen und Ismaning bzw. Johanneskirchen. Die Station Besucherpark ist nur mit der S1 im 40-Minuten-Takt erreichbar. Nachts von 22.30 bis 4 Uhr fährt dann auch die S1 nicht mehr zum Besucherpark, sondern endet bereits in Neufahrn.

Von Freitag, 3. November, 4 Uhr, durchgehend bis Montag, 13. November, 4 Uhr:

Die S1 entfällt zwischen Neufahrn und Flughafen.

entfällt zwischen Neufahrn und Flughafen. Die Station Besucherpark ist nur mit der S8 erreichbar. Nachts von 22.30 bis 4 Uhr fährt dann auch die S8 nicht mehr zum Besucherpark, sondern endet bereits in Ismaning

Für die entfallenden Linienabschnitte auf der S1 bzw. S8 ist jeweils ein Ersatzverkehr mit Bussen ab/bis Flughafen eingerichtet. Ergänzend ist für Fahrgäste ein Buspendelverkehr im 10-Minuten-Takt zwischen Besucherpark und Flughafen im Einsatz.

Weniger Fahrten zum Flughafen auch in den Nächten davor und danach

In den Nächten zwischen 19. und 23. Oktober, jeweils von 21.50 bis 0.40 Uhr entfällt die S8 zwischen Johanneskirchen und Flughafen. In den Nächten zwischen 13. und 17. November sowie zwischen 19. und 21. November, jeweils von 22 Uhr bis 3.50 Uhr, entfallen alle Züge zwischen Flughafen und Neufahrn/Ismaning. Die S-Bahn richtet für alle ausfallenden Fahrten einen Busersatzverkehr ein.

S-Bahn München informiert über Fahrplanänderungen

An den Bahnsteigen gibt es Aushänge mit Detailfahrplänen, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen. Auch auf der Webseite der S-Bahn sind Details zu finden. Alle Änderungen sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die schnellste Verbindung angezeigt. Die S-Bahn München setzt ergänzend Reisendenlenker:innen ein, die Auskünfte geben und über den Ersatzverkehr informieren. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.