DB erneuert Weichen und baut neues Stellwerk: Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke und am Flughafen

S-Bahn-Stammstrecke in den Osterferien rund eineinhalb Wochen lang unterbrochen • Außerdem Ersatzverkehr für Regionalzüge und S-Bahnen am Flughafen in zwei Zeiträumen im März und April
Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich in den kommenden Wochen auf geänderte Fahrpläne einstellen. DB InfraGO erneuert in den Osterferien vier Weichen am Isartor und führt Arbeiten für die 2. Stammstrecke durch. Zudem entsteht am Flughafen ein neues elektronisches Stellwerk.
Weichenerneuerung am Isartor und Arbeiten für 2. Stammstreckevon Dienstag, 31. März (22:40 Uhr), bis Montag, 13. April (4:40 Uhr)
DB InfraGO erneuert in den Osterferien alle vier Weichen am Isartor, die noch aus der Anfangszeit der S-Bahn stammen. Jede einzelne der vier neuen Weichen ist eine individuelle Spezialanfertigung. Um die alten Weichen zu erneuern, verbauen die Mitarbeitenden insgesamt 650 Schwellen und rund 1.400 Tonnen Schotter. Durch die unterirdische Lage im Tunnel mit sehr wenig Platz sind die Arbeiten besonders aufwendig und stellen hohe Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit. So sorgen etwa große Belüftungs-, Entstaubungs- und Benetzungsanlagen für saubere Luft. Dies ist auch wichtig, damit der Verkehr im westlichen Tunnelteil weiterlaufen kann, ohne dass die Fahrgäste etwas von der Baustelle mitbekommen. Neben den Weichen werden auch zwei Rettungswege erneuert.
Außerdem nutzt DB InfraGO die Sperrung für Arbeiten zur 2. Stammstrecke. Dazu gehören der Teilrückbau von drei Bahnsteigdächern, die Errichtung einer Baustellenzufahrt und Vorbereitungen für den Bau der neuen Bahnsteigunterführung West. Sie wird den künftigen unterirdischen S-Bahnhof an der Friedenstraße und das Werksviertel mit Haidhausen verbinden und zusätzliche Zugänge zu Bahnsteigen und dem Bahnhofsgebäude am Orleansplatz schaffen.
Die Fahrplanänderungen im Überblick
Dank Anpassungen im Stellwerk können die S-Bahnen in der Stammstrecke nun an allen Stationen wenden, zuvor war dies nur an bestimmten Bahnhöfen möglich. Die S-Bahn nutzt die Flexibilität jetzt bei den Bauarbeiten: Statt wie früher an der Hackerbrücke zu wenden, können aus Westen kommend nun zwei Linien weiter durch den Tunnel bis zum Stachus fahren. Die Innenstadt ist damit trotz Bauarbeiten gut erreichbar. Die S-Bahn-Linien verkehren wie folgt:
- S1: Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof ohne Halt an der Hackerbrücke.
- S2: Fährt im westlichen Bereich nur zwischen Petershausen und Karlsplatz (Stachus) sowie als Pendelverkehr im regulären Takt zwischen Altomünster und Dachau. Im östlichen Bereich fährt die S2 nur zwischen Ostbahnhof und Erding.
- S3: Fährt nur zwischen Mammendorf und Karlsplatz (Stachus) sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen.
- S4: Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.
- S5: Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2).
- S6: Fährt nur zwischen Tutzing und Heimeranplatz (ohne Zwischenhalt ab/bis Pasing) sowie zwischen Trudering (U2) und Ebersberg.
- S7: Ist von den Bauarbeiten nicht betroffen und fährt regulär.
- S8: Fährt nur zwischen Herrsching und Pasing sowie zwischen Ostbahnhof und Flughafen (ohne Halt am Leuchtenbergring).Fahrgäste zwischen Pasing und Hauptbahnhof können neben der S3 auch die Regionalzüge nutzen. Zusätzlich hat die S-Bahn bei der MVG die Verlängerung der U4 bis Westendstraße bis ca. 20 Uhr bestellt, sodass der U-Bahnabschnitt von zwei Linien bedient wird. Mit der S6 und dem Umstieg am Heimeranplatz entsteht so eine attraktive Verbindung zwischen Pasing, der Innenstadt und dem Ostbahnhof.
Im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof bietet die weitgehend parallel verlaufende U5 eine gute Alternative. Die S-Bahn empfiehlt den Umstieg am Stachus, da der Fußweg zwischen U- und S-Bahn dort kürzer ist als am Hauptbahnhof. Fahrgäste in Trudering und Giesing können alternativ die U2 zur Weiterfahrt nutzen.
Haltausfälle am Isartor und Rosenheimer Platz vor und nach der Sperrung
Für den Auf‑ und Abbau der Belüftungstechnik fahren die S‑Bahnen einige Tage vor und nach den eigentlichen Bauarbeiten am Isartor und am Rosenheimer Platz ohne Halt durch. Somit halten am Rosenheimer Platz vom 29. März, 22:40 Uhr, bis 15. April, 4:40 Uhr keine S-Bahnen. Am Isartor entfallen alle Halte vom 26. März, 8:00 Uhr, bis 18. April, 8:00 Uhr.
Flughafen: Bauarbeiten für neues elektronisches StellwerkErsatzverkehr vom 19. bis 23. März und vom 13. bis 17. April
Am Münchner Flughafen entsteht bis Ende des Jahres ein neues elektronisches Stellwerk im Rahmen des Projekts „Erdinger Ringschluss“. Es wird ein altes und störanfälliges Relais-Stellwerk ersetzen und zu einem stabileren Bahnverkehr beitragen. Für die Arbeiten muss der S-Bahn- und Regionalverkehr zum Flughafen in den folgenden Zeiträumen unterbrochen werden:
- Donnerstag, 19. März, 21:30 Uhr, bis Montag, 23. März, 5 Uhr
- Montag, 13. April, 22:10 Uhr, bis Freitag, 17. April, 5 Uhr
Für Fahrgäste ist ein Ersatzverkehr im Einsatz. Die Ersatzbusse verkehren für die S1 zwischen Neufahrn und Flughafen, für die RE 22 zwischen Freising und Flughafen und für die S8 zwischen Ismaning und Flughafen.
S-Bahn informiert online und vor Ort
Die Fahrpläne sind in der Online-Fahrtauskunft enthalten. Wer die Fahrt mit dem DB Navigator, dem München Navigator bzw. den anderen Apps im MVV, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung. Informationen gibt es außerdem auf www.s-bahn-muenchen.de/baustellen sowie an den Stationen und in den S-Bahnen. Die S-Bahn München setzt vor Ort zusätzliche Mitarbeitende ein, die Auskünfte geben. Für Fragen steht der Kundendialog täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.