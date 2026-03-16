DB erneuert Weichen und baut neues Stellwerk: Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke und am Flughafen

S-Bahn-Stammstrecke in den Osterferien rund eineinhalb Wochen lang unterbrochen • Außerdem Ersatzverkehr für Regionalzüge und S-Bahnen am Flughafen in zwei Zeiträumen im März und April

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich in den kommenden Wochen auf geänderte Fahrpläne einstellen. DB InfraGO erneuert in den Osterferien vier Weichen am Isartor und führt Arbeiten für die 2. Stammstrecke durch. Zudem entsteht am Flughafen ein neues elektronisches Stellwerk.

Weichenerneuerung am Isartor und Arbeiten für 2. Stammstrecke

von Dienstag, 31. März (22:40 Uhr), bis Montag, 13. April (4:40 Uhr)

DB InfraGO erneuert in den Osterferien alle vier Weichen am Isartor, die noch aus der Anfangszeit der S-Bahn stammen. Jede einzelne der vier neuen Weichen ist eine individuelle Spezialanfertigung. Um die alten Weichen zu erneuern, verbauen die Mitarbeitenden insgesamt 650 Schwellen und rund 1.400 Tonnen Schotter. Durch die unterirdische Lage im Tunnel mit sehr wenig Platz sind die Arbeiten besonders aufwendig und stellen hohe Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit. So sorgen etwa große Belüftungs-, Entstaubungs- und Benetzungsanlagen für saubere Luft. Dies ist auch wichtig, damit der Verkehr im westlichen Tunnelteil weiterlaufen kann, ohne dass die Fahrgäste etwas von der Baustelle mitbekommen. Neben den Weichen werden auch zwei Rettungswege erneuert.

Außerdem nutzt DB InfraGO die Sperrung für Arbeiten zur 2. Stammstrecke. Dazu gehören der Teilrückbau von drei Bahnsteigdächern, die Errichtung einer Baustellenzufahrt und Vorbereitungen für den Bau der neuen Bahnsteigunterführung West. Sie wird den künftigen unterirdischen S-Bahnhof an der Friedenstraße und das Werksviertel mit Haidhausen verbinden und zusätzliche Zugänge zu Bahnsteigen und dem Bahnhofsgebäude am Orleansplatz schaffen.

Die Fahrplanänderungen im Überblick

Dank Anpassungen im Stellwerk können die S-Bahnen in der Stammstrecke nun an allen Stationen wenden, zuvor war dies nur an bestimmten Bahnhöfen möglich. Die S-Bahn nutzt die Flexibilität jetzt bei den Bauarbeiten: Statt wie früher an der Hackerbrücke zu wenden, können aus Westen kommend nun zwei Linien weiter durch den Tunnel bis zum Stachus fahren. Die Innenstadt ist damit trotz Bauarbeiten gut erreichbar. Die S-Bahn-Linien verkehren wie folgt: