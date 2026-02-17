DB InfraGO erneuert Weichen in Geltendorf: Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen

Die DB InfraGO investiert weiter in eine leistungsfähige und zuverlässige Schieneninfrastruktur in Bayern. Nun starten die Arbeiten für die Instandsetzung der Strecke München – Buchloe, auf der seit dem 7. Februar wegen mehrerer Langsamfahrstellen ein geänderter Fahrplan mit längeren Fahrzeiten gilt. Ab dem 23. Februar erneuert die DB InfraGO bis zum 4. März vier Weichen im Bahnhof Geltendorf. Für den zehntägigen Zeitraum der Weichenerneuerung sind zwischen Geltendorf und Grafrath sowie auf der Strecke (Walleshausen –) Geltendorf – Schondorf keine Zugfahrten möglich. Für die Fahrgäste sind ersatzweise Busse unterwegs. Im Bahnhof Geltendorf stehen in dieser Zeit nur zwei Bahnsteiggleise zur Verfügung und zwischen Geltendorf und Kaufering können wegen der baubedingt abgeschalteten Oberleitung nur dieselbetriebene Züge verkehren.

Nach dem Austausch der Weichen entfällt die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Stundenkilometer und die Züge können dort wieder mit regulärem Tempo fahren. Die Maßnahme ist somit ein erster wichtiger Schritt zur Stabilisierung des Betriebs und für mehr Zuverlässigkeit auf der Strecke zwischen München und Buchloe. Die DB InfraGO plant aktuell auch die Beseitigung der weiteren Langsamfahrstellen auf der Strecke im Laufe des Jahres.

Änderungen im Regionalverkehr ab dem 23. Februar

Von den Bauarbeiten sind alle über Geltendorf verkehrenden Regionalzuglinien auf unterschiedlichen Abschnitten betroffen. Für Fahrgäste sind mehrere Busersatzverkehrslinien unterwegs. Nachfolgend die Details:

DB Regio: Die Regionalzüge der Linie RB 74 entfallen zwischen München und Geltendorf, die Züge der Linie RE 70 entfallen zwischen Fürstenfeldbruck und Geltendorf. Reisende nutzen alternativ den eingerichteten Express-Ersatzverkehr mit Bus ohne Halt zwischen Geltendorf und Fürstenfeldbruck (Fahrzeit: rund 30 Minuten) sowie zwischen Fürstenfeldbruck und München die S-Bahn-Linie S4 oder die zweistündlich fahrende RE 70. Die Ankünfte und Abfahrten der Busse in Geltendorf sind auf die Züge abgestimmt.

Arverio (RE 72 und RE 96) kann wegen der Bauarbeiten keinen Zugverkehr zwischen Buchloe und München anbieten. Das Unternehmen plant, Expressbusse als Ersatzverkehr ohne weiteren Halt zwischen München Hbf und Buchloe anzubieten. Weitere Ersatzbusverbindungen sollen zwischen München-Pasing und Geltendorf fahren und dort den Anschluss an Züge nach Buchloe herstellen.

Die Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) auf der Linie RB 68 wenden ebenfalls in Geltendorf. Auch hier werden die Fahrgäste gebeten, auf den Ersatzverkehr zwischen Geltendorf und Fürstenfeldbruck auszuweichen. Im Abschnitt Geltendorf – Buchloe werden die regulären Züge der RB 68 durch zusätzliche von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bei der BRB bestellten Pendelzüge mit Halt in Kaufering ergänzt, um zwischen 5.30 Uhr und 22.30 Uhr einen Stundentakt zu ermöglichen. Für die BRB-Züge der Linie RB 67 ist zwischen Geltendorf und Schondorf ein Ersatzverkehr mit Bussen nötig, am Wochenende 28.02./01.03. gilt dies auch für den Streckenabschnitt Geltendorf – Walleshausen.

Änderungen im S-Bahn-Verkehr

Die S-Bahnen der Linie S4 aus Richtung München wenden bereits in Grafrath. S-Bahn-Fahrgäste haben dort Anschluss vom und zum Busersatzverkehr zwischen Grafrath und Geltendorf. Die Busse fahren dem S-Bahn-Takt entsprechend alle 20 bis 40 Minuten und benötigen für die Strecke rund 25 Minuten. Die Ankünfte und Abfahrten des Ersatzverkehrs in Grafrath sind auf die S-Bahn-Fahrzeiten abgestimmt.

Änderungen im Fernverkehr

Die Züge der ECE-Linie 88 zwischen München und Zürich verkehren nur zwischen Lindau-Reutin und Zürich. Die Halte München Hbf, Buchloe und Memmingen entfallen. Zwischen München und Lindau-Reutin wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, dessen Fahrzeiten in Lindau-Reutin auf die Fernverkehrszüge in und aus Richtung Zürich abgestimmt sind.

Hinweis für Fahrgäste

Aufgrund der Kurzfristigkeit sind die geänderten Fahrpläne aktuell noch nicht für alle Regionalverkehrslinien in der Online-Verbindungsauskunft hinterlegt. Die Verkehrsunternehmen empfehlen den Reisenden daher, ihre individuelle Verbindung kurz vor der Fahrt nochmals in der Online-Reiseauskunft bzw. Apps wie dem DB Navigator zu überprüfen und sich ergänzend auf dem Webseiten der jeweiligen Verkehrsunternehmen zu informieren: www.bahn.de, www.brb.de und www.arverio-by.de/unterwegs-mit-arverio/fahrplanabweichungen.

Unabhängig von der Weichenerneuerung gilt seit dem 7. Februar bis 31. Oktober 2026 ein geänderter Fahrplan zwischen Buchloe und München Hauptbahnhof. Auch diese Anpassungen sind in den Fahrplaninformationen berücksichtigt.