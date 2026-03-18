DB InfraGO erneuert zweigleisige Eisenbahnbrücke in Emmering

Die DB InfraGO erneuert in Emmering die zweigleisige Eisenbahnbrücke zwischen dem Haltepunkt Eichenau und dem Bahnhof Fürstenfeldbruck auf der Strecke zwischen München-Pasing und Buchloe. Das 1857 errichtete und zuletzt 1957 sanierte Bestandsbauwerk ist an das Ende seiner Lebenszeit gekommen, weshalb die DB InfraGO eine neue und wartungsarme Brücke baut. Diese entsteht ab dem 1. April direkt neben dem Bestandsbauwerk. Im Oktober soll sie in einer Sperrpause eingeschoben und in Betrieb genommen werden. Bereits jetzt laufen vorbereitende Maßnahmen wie die Verlegung von Wasserleitungen sowie der Bau einer Baustraße.

Verkehrseinschränkungen und Erreichbarkeit vor Ort

Für die Zeit der Bauarbeiten muss die unterführte Straße für den Durchfahrtsverkehr vollständig gesperrt werden. Die nördliche Zuwegung zum Funkturm bleibt während der Bauzeit offen.

Die Zufahrt zum bahnlinken Wasserwerk wird während der Bauzeit über den bahnlinken, bahnparallelen Weg sichergestellt. Dieser wird hierfür bis zur westlichen Straße Rodelbahnstraße/ Am Tonwerk als Baustraße ausgebaut. Zusätzlich wird ein Feldweg ertüchtigt, um den Zugang zum Wasserwerk dauerhaft zu gewährleisten.

Beschilderungen vor Ort weisen auf gesperrte Bereiche und Umleitungen hin.

Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Für die finale Herstellung und den Einschub der neuen Brücke im Oktober eine Sperrpause für Züge vorgesehen. Die DB InfraGO informiert rechtzeitig über baubedingte Fahrplanänderungen und empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die gewohnten Auskunftsmedien zu informieren.

Bund und DB InfraGO investieren 3,4 Millionen Euro in die Maßnahme. Sie ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms der DB, die mehr als 25.700 Eisenbahnbrücken in Deutschland besitzt und unterhält.