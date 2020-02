DB-Security ins Gesicht gespuckt

Am Donnerstagmorgen (27. Februar) belästigte ein alkoholisierter 29-Jähriger im Hauptbahnhof eine Frau. Nachdem ein 49-Jähriger dazwischen gegangen war, bespuckte der Aggressor im weiteren Verlauf, nachdem er den Hals einer Glasflache abgeschlagen hatte, hinzukommende DB-Sicherheitsmitarbeiter.

Kurz vor ein Uhr belästigte ein alkoholisierter 29-jähriger Niederländer am Mittelbahnsteig der S-Bahn im Hauptbahnhof eine bislang unbekannte Frau. Ein 49-jähriger Deutscher ging dazwischen. Der Niederländer ging daraufhin drohend, aber ohne die Hand zu erheben, mit einer Glasflasche auf den Schlichtenden aus Maisach zu. Aufmerksam gewordene Streifen der Deutsche Bahn Sicherheit, die sich am Bahnsteig befanden, schritten ein. Sie klärten den Niederländer, der in Holzkirchen wohnt, über das Alkoholverbot am Hauptbahnhof auf. Der Angesprochene zerschlug daraufhin die Glasflasche und hielt den abgebrochenen Flaschenhals in der Hand. Mit diesem ging er in Richtung der Securitry, auch hier jedoch ohne Handbewegung in deren Richtung. Die DB-Sicherheitsmitarbeiter überwältigten den Mann, woraufhin sie von diesem bespuckt wurden. Bei Zweien traf der mit 2,5 Promille Alkoholisierte ins Gesicht. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 29-Jährigen wegen Bedrohung und Körperverletzung.