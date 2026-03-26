Decathlon und MediaMarktSaturn: Neue Store-Power für München

Premiere im pep: Am 26. März startet die bundesweit erste Store-in-Store-Fläche von Decathlon innerhalb des modernisierten MediaMarkts München pep.

Synergie von Sport & Technik: Unter dem „Space-as-a-Service“-Konzept von MediaMarktSaturn eröffnet Decathlon eine rund 1.000 m² große Fläche direkt im MediaMarkt – so bringt die Kooperation zwei Lebenswelten unter ein Dach.

Wachstum in der Region: Decathlon verdichtet sein Netz parallel durch einen neuen, eigenständigen Store in Brunnthal auf insgesamt sechs Münchner Standorte.

Zwei Schwergewichte des Handels bündeln ihre Kräfte: Decathlon, der am stärksten wachsende Sportartikelhersteller und -händler in Deutschland, und MediaMarktSaturn, Europas Nummer Eins für Consumer Electronics, eröffnen heute im Münchner Einkaufscenter pep ihre erste gemeinsame Store-in-Store-Fläche in Deutschland. Die Kooperation markiert den Auftakt einer strategischen Partnerschaft und steht exemplarisch für Decathlons starkes Wachstum in der Region München: Parallel eröffnet der Sportartikelhersteller und -händler in Brunnthal einen eigenen, klassischen Decathlon-Store und baut damit seine Präsenz auf sechs Filialen aus.

Frisch modernisiert: Der neue MediaMarkt im pep

Nach dreimonatigen Umbauarbeiten im laufenden Betrieb präsentiert sich der MediaMarkt im pep in einem komplett neuen Look. Der Markt folgt dem aktuellsten Store-Konzept der Unternehmensgruppe: Ein modernes Ladendesign sorgt für eine helle Atmosphäre und eine sehr übersichtliche Gestaltung des Markts. Highlight sind zwei sogenannte „Experience Zonen“: In der Gaming Zone locken zwei voll ausgestattete Gaming-Plätze mit Wohlfühl-Gaming-Stühlen zum Ausprobieren der neuesten Spiele und Hardware. Die Barista Bar lädt unter dem Motto „Anfassen, Ausprobieren und Genießen“ dazu ein, Kaffeemaschinen in Aktion zu erleben und den frisch aufgebrühten Kaffee gleich zu kosten. An der Smartbar können Kundinnen und Kunden defekte Smartphones ohne vorherige Anmeldung direkt reparieren lassen – von zerstörten Displays bis hin zu schwachen Akkus.

„Unser Anspruch ist klar: Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden das beste Einkaufserlebnis bieten. Mit dem neuen Look, den Experience Zonen und einer neu gestalteten Smartbar sind wir diesem Ziel einen großen Schritt nähergekommen. Mein Team und ich können es kaum erwarten, den neuen Markt zu präsentieren“, sagt Tamim Atazai, Geschäftsführer des MediaMarkts im pep.

Innovation: Sport und Technik unter einem Dach

Im Decathlon-Bereich finden Kundinnen und Kunden auf rund 1.000 m² zudem ein kuratiertes Sport-Sortiment mit Fokus auf Fitness, Running und Fußball. Die Kooperation folgt dem „Space-as-a-Service“-Ansatz von MediaMarktSaturn, der Verkaufsflächen in inspirierende Erlebniswelten verwandelt.

„Herzlich willkommen, Team Decathlon! Wir freuen uns sehr, dass unser Markt im pep der Startpunkt dieser Partnerschaft ist. Für unsere Kundinnen und Kunden ist das eine echte Bereicherung – genau das wollen wir sie täglich erleben lassen“, erläutert Tamim Atazai, Geschäftsführer des MediaMarkts im pep.

„Sport und Technologie verschmelzen immer stärker zu einer gemeinsamen Lebenswelt. Wer sich bei MediaMarkt für eine neue Smartwatch entscheidet, findet bei uns direkt das passende Lauf-Equipment dazu“, so Henrik Wijn, Expansionsleiter Region Süd von Decathlon Deutschland. „Die Partnerschaft im pep ist für uns der ideale Auftakt, um zu zeigen, wie gemeinsame Lebenswelten im stationären Handel echten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen.“

Decathlons München-Offensive: Brunnthal als „Tor zu den Alpen“

Parallel zur Premiere im pep treibt Decathlon seine Expansion in der bayerischen Landeshauptstadt eigenständig voran. Voraussichtlich im Frühsommer folgt die Eröffnung des neuen Standorts in Brunnthal (Zusestraße 5). Die kompakte, ca. 800 m² große Filiale fungiert als spezialisierter Outdoor-Store direkt an der A8.

„Während wir im pep die urbane Nahversorgung durch die starke Partnerschaft sichern, ist Brunnthal unser spezialisierter Anlaufpunkt für Berg-, Wasser- und Radsportler auf dem Weg in die Alpen“, sagt Henrik Wijn, Expansionsleiter Region Süd. Diese Strategie zahlt auf das nationale Ziel von Decathlon ein, bis Ende 2027 auf mindestens 150 Standorte in Deutschland zu wachsen.

Die neuen Standorte runden Decathlons starke Präsenz in der Region München ab: Neben dem Store-in-Store im pep und dem Flagship in Unterföhring, das auf über 7.000 m² als maximale Markenwelt mit weitläufigen Testflächen und einem kürzlich eröffneten Rebike-Store zum Ausprobieren einlädt, ergänzt der neue eigenständige Outdoor-Store in Brunnthal das Münchner Netz um ein weiteres Format