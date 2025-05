Dehnfugenbrand beschäftigt die Feuerwehr in Moosach

Zu einem Dehnfugenbrand ist es am Freitagabend in Moosach gekommen. Der Einsatz beschäftigte die Feuerwehr die ganze Nacht.

Gegen 20.44 Uhr meldeten Anwohner der Integrierten Leitstelle München eine starke Rauchentwicklung aus einem Abluftlüfter im vierten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle in der Dresdner Straße eintrafen, war immer noch Rauch sichtbar. Schnell konnte der Lüfter als Ursache für die Rauchentwicklung ausgeschlossen werden. Die weitere Erkundung der Einsatzstelle ergab, dass sich Dämmmaterial in der Dehnungsfuge zwischen den zwei Wohngebäuden entzündet hatte.

Die Einsatzkräfte öffneten daraufhin die Dehnfuge und begannen mit den Löschmaßnahmen in dem nur wenige Zentimeter breiten Spalt. Zeitgleich wurden die angrenzenden Wohnungen mit Wärmebildkameras und Messgeräten kontrolliert. Das glimmende Dämmmaterial wurde aus der Fuge entfernt und die Dehnfuge mit Löschschaum geflutet. Die getroffenen Maßnahmen zeigten rasch Wirkung.

Das Gebäude wurde von den Einsatzkräften die ganze Nacht über immer wieder kontrolliert und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Gegen 5.30 Uhr waren die Arbeiten für die Feuerwehr beendet.

Innerhalb der Mehrfamilienhäuser entstanden keine Schäden und die Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.