DEHOGA Bayern erhält „Oskar“ als Partner der Praxis

Der DEHOGA Bayern e.V. (früher BHG) ist mehr als ein außerordentlich engagierter Partner der HM-Fakultät für Tourismus. Er kann mit gutem Gewissen als eine deren Mitbegründer bezeichnet werden. Ohne ihn wäre der Tourismus nicht bereits 1977 an der HM mit dem Start des Diplom-Studiengangs Tourismus „hochschulfähig“ geworden.

Jahrzehntelange Unterstützung

Bereits die ersten Professoren waren dem BHG (Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband) eng verbunden und setzten sich im Tourismus-Fachbeirat des damaligen „Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre“ für einen eigenständigen Fachbereich Tourismus ein. Bis heute sind DEHOGA Bayern-Mitarbeiter langjährig als Lehrbeauftragte an der HM tätig. In der Forschung unterstützt der Verband finanziell Drittmittelprojekte, mit denen für die Branche wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Darüber hinaus steht der DEHOGA Bayern immer wieder als Ansprechpartner für Experteninterviews zur Verfügung, betreut Abschlussarbeiten und vermittelt Kontakte zu Betrieben und Institutionen, unter anderem im Rahmen von Lehrveranstaltungen.

Engagement für Bildung

Zahlreiche Studentinnen und Studenten konnten über den DEHOGA Bayern wichtige Kontakte für ihren beruflichen Werdegang knüpfen. Der Verband berät und unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl, auch in Richtung dualer Ausbildung und Hochschulstudium. Hierbei ist auch die gesellschaftliche Relevanz und das Engagement des DEHOGA und seiner Mitglieder hervorzuheben: Die Dienstleistungsberufe von Gastronomie, Tourismus und Hotellerie haben in den vergangenen Jahren sehr vielen Schülerinnen und Schülern mit Migrations- und vor allem Fluchthintergrund Wege in Praktika, Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten eröffnet.

Mit dem Oskar Partner der Praxis wird alljährlich die herausragende Zusammenarbeit eines externen Akteurs aus Wirtschaft, Gesellschaft oder Politik mit der HM ausgezeichnet. Benannt ist die akademische Feier nach Oskar von Miller, dem Namensgeber einer der Vorläuferinstitutionen der Hochschule. Sein Engagement für anwendungsorientierte Forschung und ihre direkte Umsetzung in der Gesellschaft ist die zentrale Mission der Hochschule München.