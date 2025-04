DEHOGA GastroFrühling 2025 – Ein kraftvolles Zeichen bayerischer Gastfreundschaft

Rund 3.000 Gastronomen und Hoteliers aus ganz Bayern versammelten sich am 25. April im festlich geschmückten Hippodrom-Festzelt auf dem Münchner Frühlingsfest, um gemeinsam ein starkes Signal für die Branche zu setzen. Der traditionelle GastroFrühling des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern unterstrich auch in diesem Jahr eindrucksvoll die Geschlossenheit, Vielfalt und Innovationskraft des bayerischen Gastgewerbes.

Nach dem feierlichen Einzug der Fahnenabordnungen mit Bayerns Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, eröffnete Dr. Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des DEHOGA Bayern, die Veranstaltung mit einem engagierten Grußwort. Er betonte die enorme Bedeutung der Branche für die bayerische Wirtschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt und rief zu weiterer Geschlossenheit in herausfordernden Zeiten auf.

Angela Inselkammer, Präsidentin des DEHOGA Bayern, setzte mit ihrer Eröffnungsrede weitere Akzente und hob insbesondere die Notwendigkeit von Fachkräftesicherung, Wertschätzung für das Gastgewerbe und starke politische Unterstützung hervor. Als Ehrengast begrüßte der Verband erneut Bayerns Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der in seinem Grußwort die unverzichtbare Rolle der Branche für Wirtschaft, Kultur und Tourismus würdigte und weiteren Rückhalt von Seiten der Staatsregierung zusicherte.

Ein besonderer Moment war die Auszeichnung „Ausgezeichnetes Festzelt“ durch Ministerpräsident Dr. Markus Söder:

Herzlichen Glückwunsch an das Festzelt Hippodrom und die Festhalle Bayernland!

Diese Ehrung ist ein starkes Zeichen für die enge Zusammenarbeit der bayerischen Gastronomie mit der Land- und Ernährungswirtschaft. Sie steht für gelebte Tradition, kulinarische Vielfalt und höchste Qualität in unseren Festzelten.

Ein weiterer feierlicher Höhepunkt war die Ehrung der Gewinner des Gastro-Innovation-Awards, die mit kreativen Konzepten und unternehmerischem Mut neue Maßstäbe in der Branche setzen.

Große Aufmerksamkeit erhielt auch die Urkundenverleihung der Aktion „Lieblingsbiergärten Bayerns“, bei der besonders beliebte und herausragende Biergärten in drei Kategorien prämiert wurden:

Kategorie bis 200 Sitzplätze:

Sieger wurde der Schlossgarten Murnau, gefolgt vom Hinterhöfle in Volkach sowie – stimmgleich – dem Kellerwirt in Haiming. Auf dem dritten Platz landete der Schwanen-Biergarten in Wertingen.

Kategorie bis 500 Sitzplätze:

Platz eins ging an den Biergarten Beim Lagoi in Buttenwiesen, gefolgt vom Biergarten des Landgasthofs Hummel in Ebensfeld und dem Gasthof Birnthaler in Geisenfeld.