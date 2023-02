Delegation der Partnerstadt Kyiv zu Besuch im Rathaus München

Zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffs auf die Ukraine haben Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden eine Delegation aus Münchens Partnerstadt Kyiv, angeführt von Vizebürgermeisterin Hanna Starostenko, im Rathaus empfangen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter erklärte dabei: „Heute jährt sich die Invasion russischer Truppen in der Ukraine zum ersten Mal. Seit diesem Tag vor einem Jahr ist die Welt eine andere geworden, das Sicherheitsgefühl der europäischen Nachkriegsgenerationen ist erschüttert und längst überwunden geglaubte Notwendigkeiten sind wieder aktuell. Für niemanden allerdings ist der Schrecken, der mit diesem Tag begann, so entsetzlich wie für die Menschen in der Ukraine, die seither unvorstellbarem Terror ausgesetzt sind und unsagbares Leid ertragen müssen. Und ein Ende ist leider nicht in Sicht. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen: Die Solidarität der Münchnerinnen und Münchner mit der Ukraine ist ungebrochen. Auf vielen verschiedenen Veranstaltungen und durch nicht nachlassende Demonstrationen zeigen die Menschen hier ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit den ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und ihre klare Haltung zu dem feigen Angriffskrieg Russlands. Es gibt viele zivilgesellschaftliche Initiativen und kommunale Netzwerke, die in der Ukraine Hilfe leisten. Die Ukraine will Frieden. Europa will Frieden. Die Welt braucht Frieden, damit eine lebenswerte Zukunft für alle gestaltet werden kann. Wir stehen weiterhin fest an der Seite unserer Freunde, an Eurer Seite, vereint in dem gemeinsamen Ziel eines dauerhaften Friedens in Freiheit!“

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Die Entschlossenheit und der Mut der Ukraine, sich dem russischen Angriffskrieg zu erwehren, sind zutiefst beeindruckend. Wir dürfen die Ukraine in ihrem Streben nach Freiheit und Demokratie nicht im Stich lassen. Das gebietet nicht nur die Menschlichkeit, sondern ist auch in unserem eigenen Sicherheitsinteresse. Ich habe der Delegation aus Kyiv heute gratuliert zum Durchhaltevermögen ihrer Stadt und versichert, dass München in seiner Unterstützung nicht nachlassen wird.“