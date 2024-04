Delta Air Lines: Ab 11. April drei Mal pro Woche nonstop von München nach New York

Countdown für den Big Apple: Ab dem 11. April geht es drei Mal pro Woche mit Delta Air Lines nonstop von München nach New York



Von der Isar an den Hudson River: Nur noch wenige Tage, und Reisende aus München und Umgebung können mit Delta Air Lines nonstop nach New York City fliegen. Die Verbindung ab dem 11. April 2024 steht während der Sommersaison bis Ende Oktober immer Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Flugplan.

Delta-Gäste können zwischen insgesamt vier Service-Klassen wählen. Neben der Main Cabin und Delta Comfort Plus mit mehr Beinfreiheit haben sie auch die Möglichkeit, sich für die Premium-Economy-Klasse Delta Premium Select zu entscheiden. Kunden, die in Deltas Business Class Delta One reisen, können sich in einem Flat Bed ausstrecken und erhalten Premium-Annehmlichkeiten wie handgefertigte Someone Somewhere Amenity Kits, Bettwäsche aus recycelten Materialien, mehrere Getränkeoptionen vor dem Abflug, leckere Cocktail-Häppchen, ein von Chefköchen kreiertes Vier-Gänge-Menü inklusive Desserts, wie einen Eisbecher zum Selbstzusammenstellen.

In allen Service-Kabinen gibt es Bildschirme mit unzähligen Stunden Premium-Entertainment von Delta Studio, Lade-Anschlüsse an den Sitzen, High-Speed-WLAN (kostenpflichtig; kostenloses WLAN ab Ende 2024) und kostenloses mobiles Messaging über iMessage, WhatsApp und Facebook Messenger.

In München verlässt der Flug den Airport immer um 11:45 Uhr und landet um 15:00 Uhr in New York/JFK. Zurück geht es ebenfalls an den Tagen Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils um 18:15 Uhr mit Landung im Erdinger Moos um 8:25 Uhr am folgenden Morgen. Alle Flüge werden in Zusammenarbeit mit unseren Partnern Air France und KLM durchgeführt.

Der saisonale Flug nach New York ergänzt die vier wöchentlichen Verbindungen nach Detroit sowie den ganzjährigen Dienst nach Atlanta. Allein über das Drehkreuz JFK erreichen Passagiere aus München mehr als 65 Ziele in den USA – darunter Städte wie New Orleans, San Francisco, Washington oder Miami.

Buchbar sind die Flüge von Delta auf www.delta.com sowie im Reisebüro.