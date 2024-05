Demokratiemobil-Tour vor der Europawahl – ab 7. Mai 2024

„Demokratie im Einsatz!“ – Unter diesem Motto fährt der Feuerwehr-Oldtimer des Kreisjugendring München-Stadt (KJR) vom 7. Mai bis zum 8. Juni wieder durch Münchner Stadtbezirke. Das Demokratiemobil bringt mit Information, Aufklärung und vielen Aktionsangeboten abwechslungsreich und kurzweilig po-litische Bildung auf die Straße und wirbt für die Möglichkeiten der Partizipation in unserer Demokratie.

So erreichen die Haupt- und Ehrenamtlichen des Demokratiemobils die Men-schen mitten in ihrem Alltag, dort, wo es gar nicht vermutet wird.

Politik – für alle – kostenfrei – parteipolitisch unabhängig

Am Demokratiemobil wird parteipolitisch unabhängig informiert. Es enthält bei Einsätzen zu Wahlen keine Parteiprogramme und informiert nicht über partei-politische Positionen. Gegenüber ausgrenzendem, rassistischem und men-schenfeindlichem Gedankengut bezieht es aber jederzeit und deutlich Position.

Die Teilnehmenden können sich spielerisch vielfältigen Themen widmen, bei-spielsweise sich am „Stimmungsbarometer“ zu Europa positionieren, auf ei-nem Hüpffeld Fragen zu Europawahl, Deutschland und Grundgesetz beant-worten und in durchsichtigen Kugeln – zusammen mit kleinen Süßigkeiten – „50 gute Gründe wählen zu gehen“ entdecken.

Alle Stopps der Demokratie-Feuerwehr im Überblick:

07.05. (Di.) 09:00-13:00 Schwanthaler Forum

08.05. (Mi.) 15:00-19:00 Pasing Arcaden

10.05. (Fr.) 15:00-19:00 Treff Mosaik

13.05. (Mo.) 14:00-18:00 Gasteig

14.05. (Di.) 11:00-19:00 Marienplatz

15.05. (Mi.) 11:00-19:00 Marienplatz

17.05. (Fr.) 14:00-18:00 Elisabeth-Castonier-Platz 17-19

24.05. (Fr.) 15:00-19:00 Kath. Pfarramt Erscheinung des Herrn

01.06. (Sa.) 16:00-20:00 CORSO LEOPOLD

02.06. (So.) 11:00-17:00 CORSO LEOPOLD

04.06. (Di.) 13:00-17:00 Anton-Fingerle-Zentrum

05.06. (Mi.) 14:00-18:00 Ramersdorf-Perlach – Ort wird noch bekannt gegeben

06.06. (Do.) 15:00-19:00 Heidemarkt

07.06. (Fr.) 14:00-18:00 Spielfest am Hartmannshofer Bächl

08.06. (Sa.) 14:00-18:00 Laimer Anger