Depeche Mode – Memento Mori World Tour 2024 – 07.03.2024 Olympiahalle München

Nach über zwei Millionen verkauften Tickets und restlos ausverkauften Konzerten in Nordamerika und Europa kehren Depeche Mode mit ihrer Memento Mori Tour 2024 nach Europa zurück. Das Winterkapitel beinhaltet 29 neue Termine, darunter Konzerte in Berlin, Hamburg, München und Köln. Dadurch werden weitere Fans nunmehr die Chance erhalten, „die rohe, emotionale Kraft der Memento Mori Tour“ zu erleben, die vom Rolling Stone als „eine atemberaubende Feier des Lebens und der Musik“ gefeiert wurde.

Die neuen europäischen Tourdaten beginnen am 22. Januar 2024 in der Londoner O2 Arena und enden am 5. April nach mehreren Nächten in der Lanxess Arena in Köln. Auf dem Weg der 22-Städte-Tournee wird die Band auch mehrere Abende in der Berliner Mercedes-Benz Arena, der Pariser Accor Arena, dem Madrider Wizink Center, dem Mailänder Mediolanum Forum sowie weiteren Metropolen spielen. Mit bereits über zwei Millionen verkauften Tickets ist die 110-tägige Memento Mori Tour auf dem besten Weg, eine der größten Depeche Mode-Tourneen aller Zeiten und eine der größten Welttourneen des Jahres 2023 zu werden.

Über 100 Millionen verkaufte Tonträger und über 35 Millionen Fans weltweit unterstreichen die Rolle von Depeche Mode als eine sich ständig weiterentwickelnde und einzigartig einflussreiche musikalische Kraft. Depeche Mode veröffentlichten ihr 15. Studioalbum Memento Mori am 24. März 2023 zeitgleich mit dem Start der Memento Mori Tour. Die erste Single Ghosts Again wurde als „hypnotisch“ (Rolling Stone) und „ein wunderschöner, eindringlicher Song“ (Revolver) gepriesen.

Depeche Mode, die für Fans, Kritiker und Künstler gleichermaßen eine beispiellose Inspiration darstellen, setzen weiterhin Maßstäbe und schlagen mit dem Memento Mori-Album sowie der Tournee weitere Kapitel eines unvergleichlichen und andauernden Vermächtnisses auf.

Auf der Memento Mori Tour kooperieren Depeche Mode erneut mit dem Schweizer Luxusuhrenhersteller Hublot, um das karitative Engagement der Band fortzusetzen. Im Rahmen der Tournee werden Hublot und Depeche Mode das Conservation Collective unterstützen, ein globales Netzwerk von Stiftungen, die Umweltinitiativen an der Basis fördern, mit besonderem Schwerpunkt auf Projekten zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung. Darüber hinaus arbeiten Depeche Mode mit dem Green Nation-Team von Live Nation, um die Verwendung von Einwegplastik zu reduzieren, Recycling zu verbessern sowie Lebensmittel- und andere Abfälle auf der Tour zu verringern. Weitere Einzelheiten zu dieser Partnerschaft und diesen Programmen finden Sie unter hublot.depechemode.com.

