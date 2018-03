Der Abfallwirtschaftsbetrieb München informiert über Änderungen bei Tonnenleerung und Öffnungszeiten wegen der Osterfeiertage

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) informiert die Münchner Bevölkerung, dass sich aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage Änderungen bei der Müllabfuhr und auch bei den Öffnungszeiten einiger Einrichtungen des AWM ergeben:

Informationen über die Leerungstage der Abfalltonnen und die geänderten Öffnungszeiten sind auf der Website des AWM und dem Abfuhrkalender veröffentlicht unter www.awm-muenchen.de.

Alle Einrichtungen des AWM sind an den gesetzlichen Feiertagen Karfreitag (30.3.2018), Ostersonntag (1.4.2018) und Ostermontag (2.4.2018) geschlossen.

Das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 in München-Pasing, Peter-Anders-Str. 15, ist auch am Karsamstag (31.3.2018) geschlossen.

Alle Wertstoffhöfe des AWM öffnen am Dienstag (3.4.2018) nach Ostern erst um 10.30 Uhr.

Aufgrund von Baumaßnahmen ist der Wertstoffhof Großhadern (Tischlerstraße 3) vom 03.04. – 11.04.2018 geschlossen. Der Wertstoffhof Englschalking (Savitstraße 79) öffnet nach erfolgten Baumaßnahmen voraussichtlich am Karsamstag (31.3.2018) wieder.

Das Kraftwerk Nord ist für gewerbliche Anlieferer in den Feiertagswochen zusätzlich auch am Samstag, den 31.3.2018 von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und am Samstag, den 07.04.2018 von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet.

Alle aktuellen Informationen und Öffnungszeiten sind auf der Internetseite des AWM zu finden unter http://www.awm-muenchen.de. Für weitere Informationen steht Ihnen das Infocenter des AWM (Tel. 233-96200) zur Verfügung.