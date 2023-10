Jedes Glas ein Kunstwerk – Mehr als 400 Kinder haben an einem Malwettbewerb teilgenommen. Die Gewinnerbilder zieren den neuen Gasteig-Kultur-Honig.



„Biene trifft Blüte“ war das Motto des Malwettbewerbs für Kinder, das der Gasteig HP8 im Rahmen des Flower Power Festivals München gestartet hat: Über 400 Bilder entstanden in Schulen, bei Workshops und in Kinderzimmern und wurden anschließend in der Halle E ausgestellt. Wochenlang schwirrten die kleinen und großen, dicken und dünnen, fleißigen und verschmitzten Bienchen an den Geländern und auf den Bildschirmen der Münchner Stadtbibliothek im Gasteig HP8. Eine fachkundige Jury ermittelte dann aus allen Bildern die vier Sieger*innen, deren Werke nun als Etiketten den Gasteig-Honig schmücken.

Für den sorgten rund 60.000 Bienen, die auf den Dachflächen des Gasteig HP8 direkt neben der Isar wohnen. „Nachhaltigkeit und Natur in der Stadt sind uns wichtig. Aber wir wollen auch Kinder und Jugendliche mit kreativen Aktionen ansprechen“, sagt die neue Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Mit diesem Malwettbewerb haben wir beides zusammengebracht. Und der Nebeneffekt ist: Man kann sich ein Stück Gasteig mit nach Hause nehmen.“



Als Belohnung für ihre Malkunst bekamen die Gewinnerinnen und Gewinner gemeinsam mit Familie und Freunden eine Führung hinter die Kulissen des Gasteig HP8. Zum Abschluss trafen sie gemeinsam mit Imker Thomas Zachmayer die Bienen sogar persönlich auf dem Dach.

Dabei erfuhren sie eine Menge über die fleißigen Gasteig-Bienen: Dass sie sich im Gasteig HP8 offensichtlich wohl fühlen und bis zu drei Kilometer weit fliegen, um den Nektar aus Blüten oder Obstbäumen zu sammeln. Es gibt sogar schon ein zweites, kleines Ablegervolk mit einer eigenen Bienenkönigin, das nächstes Jahr für noch mehr Honig sorgen wird.

Der erste Honig vom Dach des Gasteig HP8 steht ab Montag (16.10.) im Lesecafé GAiA Deli & News zum Verkauf bereit. 6,50 Euro kostet ein Glas – aus vier Kindermotiven kann man sich sein Lieblingsmotiv aussuchen. Doch Achtung: Die Auflage ist limitiert, es gibt die schön etikettierten Gläser nur, solange der Vorrat reicht!