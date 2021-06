Der frühe Vogel fängt den Wurm – der späte Vogel schläft in der Feuerwache!

Ein Kleinalarmfahrzeug wurde am Donnerstagabend in die Tegernseer Landstraße alarmiert. Dort hatten Passanten einen verletzten Wellensittich gefunden. Der blau-gelbe Sittich wirkte -vermutlich nach einer Kollision im Flug – ziemlich verwirrt.

Auch einer der beiden Flügel schien leicht verletzt zu sein. Die beiden Feuerwehrmänner gaben dem kleinen Vogel erstmal ein neues Zuhause in einer Tierbox, die das sogenannten “KLAF” immer dabei hat.

Nach einigen Telefonaten war klar, dass alle Fachdienste am Donnerstagabend keine weiteren Tiere aufnehmen konnten. Also wurde dem kleinen Wellensittich in der Fahrzeughalle der Feuerwache 7 in Milbertshofen ein Übergangsquartier eingerichtet. Anfangs war der kleine Gast noch etwas aufgeregt, aber zu später Stunde fühlte er sich in seinem neuen Heim im Herzen der Feuerwache schon ganz wohl – zumindest für ein paar Stunden.

Denn am Freitagmorgen wurde der kleine Patient bereits zur weiteren Versorgung in eine Vogelklinik gebracht.