Der Gasteig HP8 feiert Geburtstag

Mehr als 1000 Veranstaltungen im ersten Jahr

Ein Jahr nach der Eröffnung des neuen Kulturareals am 8. Oktober 2021 blickt der Gasteig HP8 auf eine erfolgreiche Saison zurück

„In unserem ersten Jahr hatten wir mehr als 1000 Veranstaltungen im Gasteig HP8,“ sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Wir waren überwältigt von dem enormen Interesse, auf das unser neues Quartier gestoßen ist. Nicht nur in München, sondern weit über die Stadtgrenzen hinaus.“

Schon bei der feierlichen Eröffnung am 8. Oktober 2021 wurde die Isarphilharmonie für ihre hervorragende Akustik gelobt. Diese bewährte sich im Laufe des Jahres nicht nur bei der hochkarätig besetzten Eröffnungsstaffel der Münchner Philharmoniker und Konzerten internationaler Orchester. Auch abseits der Klassik gab es viele Highlights wie Auftritte von Stars wie Iggy Popp, Jamie Cullum oder der Jazzrausch Bigband.

Doch der Gasteig HP8 ist weit mehr als nur die Isarphilharmonie: Bei Gasteig-Klassikern wie dem Tanzfest „Tanz den Gasteig“, der „Langen Nacht der Musik“ oder dem Kinderfestival „Der Gasteig brummt“ erkundeten bis zu 4000 Menschen am Tag das komplette Gelände inklusive der Halle E und dem Saal X.

Neue Räume schaffen immer auch Platz für neue Ideen: Die Münchner Stadtbibliothek eröffnete in der denkmalgeschützten Halle E als „open library“ mit täglichen Öffnungszeiten von 7 bis 23 Uhr. Beim neuen „Alpenrausch-Festival“ genossen tausende Münchner*innen die Neue Volksmusik. Und auch das Münchner Filmfest feierte seine Eröffnung erstmals im Gasteig.

Vom „Wunder von München“, einem „Klangzauber“ und gar einem neuen „Kulturtempel“ war in den Medien die Rede, sogar die New York Times widmete der „Akustik höchster Qualität“ des neuen Münchner Konzertsaals einen großen Bericht. Und auch die Kulturschaffenden selbst sparten nicht an Lob. „Menschen überall auf der Welt sollten erfahren, dass es einen großartigen neuen Saal in München gibt,” sagte beispielsweise Star-Pianist Daniil Trifonov nach seiner Premiere in der Isarphilharmonie. Zufrieden war außerdem Münchens OB Dieter Reiter: „Für mich sind der Gasteig HP8 und die Isarphilharmonie eine ideale Blaupause für Kulturbauten der Zukunft.“

Gasteig-Chef Max Wagner freut sich erst einmal auf die kommende Saison: „Jetzt, wo auch die Volkshochschule und die Musikhochschule auf das Gelände gezogen sind, ist die Gasteig-Familie endlich wieder komplett. Unser Ziel ist, gemeinsam noch mehr Menschen für den Gasteig HP8 zu begeistern.“

Auch im zweiten Jahr wird nicht an Highlights gespart: Konzerte wie die der Münchner Philharmoniker mit Igor Levit oder Kent Nagano, die des BR-Symphonieorchesters mit Kirill Petrenko oder Zubin Mehta und die vieler anderer internationaler Künstler*innen wie Anne Sophie Mutter sind nur einige der musikalischen Höhepunkte. Mnozil Brass mit „unernster Blasmusik“, das Herbert Pixner Projekt mit seiner Neuen Volksmusik und Gregory Porter mit zeitgenössischem Jazz stehen exemplarisch für die Bandbreite an Genres, die in der Isarphilharmonie zu hören sein werden.

Dazu kommen – neben Mitmachaktionen wie den Salsa-Nächten und dem Go Sing Choir – weitere Kulturhighlights: Allein siebzehn Veranstaltungen des Münchner Literaturfests finden im Herbst im Gasteig HP8 statt. Und im Frühjahr 2023 startet die stadtweite Kunstaktion „Flower Power Festival“, bei der der Gasteig HP8 das Festivalzentrum sein wird.

Der erste Jahrestag wird mit allen Gästen gefeiert, die am kommenden Samstag das Konzert der Münchner Philharmoniker besuchen. Katrin Habenschaden, Münchens zweite Bürgermeisterin und Gasteig-Aufsichtsratsvorsitzende, wird mit Max Wagner in der Konzertpause einen Gasteig-Geburtstagskuchen an das Publikum verteilen.