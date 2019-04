Der Gletscher-Sommer 2019: beeindruckend vielseitig!

Wer sich im Sommer entschließt den Stubaier Gletscher zu erkunden, kann sich auf ein königliches Naturerlebnis, abwechslungsreiche Events und vor allem eindrucksvolle Erlebnisse freuen. Im Sommer 2019 ist das Königreich des Schnees um ein beeindruckendes Highlight reicher: Ein sechs Meter hohes Mammut, das Erlebnis-Spielplatz und Fotopoint gekonnt verbindet!

Die Stubaier Gletscherwelt auf über 3.000 Metern weiß Bergsportler, Aussichtsliebhaber und Familien gleichermaßen zu begeistern. Mit ihrer Lage nur 45 Minuten von der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck entfernt, punktet sie bei Urlaubsgästen genauso wie bei Tagesausflüglern. Die gute Erreichbarkeit, die schnelle Auffahrt mit der modernen 3S Eisgratbahn kombiniert mit dem vielseitigen Sommer-Angebot, machen den Stubaier Gletscher zum idealen Ziel für die Auszeit von der sommerlichen Hitze. Und diese Auszeit führt hier direkt in die Eiszeit. Den prägendsten Vertreter dieser Epoche – ein sechs Meter hohes und über sieben Meter langes Mammut aus Holz – präsentiert der Stubaier Gletscher diesen Sommer als seine imposante Neuheit. Im Rahmen der Veranstaltung „Faszination Eis“ am 14.07.2019 wird die beeindruckende Holzkonstruktion eröffnet. Das Mammut – ein Blickfang an sich – fasziniert vor allem kleine Besucher, die sich auf dem Mammut Erlebnisspielplatz mit diversen Spielestationen wie Rüsselrutsche, Ruftrichter, Kletterwand sowie einem Schüttrohr und einem Sandaufzug austoben können.

Die Eisgrotte gibt Wissenswertes preis

In 30 Metern Tiefe unter der Skipiste sorgt die Eisgrotte für jede Menge funkelnde Momente und zeigt, dass ein Besuch am Stubaier Gletscher auch lehrreich sein kann. Auf dem 200 Meter langen Rundgang können sich kleine und auch große Abenteurer über Gletscherphänomene wie Gletschermilch oder Gletschermoränen informieren, während das jahrtausendealte Gletschereis angenehme Frische an heißen Sommertagen spendet. Die BIG Family Eisrallye lädt zum Rätselraten ein und macht den Abstecher ins ewige Eis zum lustigen Erlebnis.

Die Gipfelplattform TOP OF TYROL lässt die Freiheit spüren

109 Dreitausender zu erblicken, das atemberaubende Panorama von den Stubaier Alpen bis zu den Dolomiten genießen, dabei schier grenzenlose Freiheit erleben, genau das beschreibt das Hochgefühl, wenn man von der Aussichtsplattform TOP OF TYROL auf 3.210 Metern in die Ferne schweift. Architektonisch ansprechend und sich perfekt in die Landschaft einbettend wurde sie bereits vom renommierten Magazin GEO unter die zehn weltweit schönsten Aussichtsplattformen gewählt. Ein kurzer Abstecher zur Kapelle Schaufeljoch lohnt sich ebenfalls. Am 04.08.2019 bietet sich mit einer Bergmesse ein stimmungsvoller Rahmen um in hochalpiner Landschaft Ruhe zu finden.

Ein Sommer-Angebot für jeden Geschmack

Bergsportler jeder Könnerklasse schätzen das Aktiv-sein in der Höhenluft bei einer Gipfeltour, einer Höhenwanderung, einer Tour auf dem Gletscherpfad oder auch im Kletterpark Fernau mit seinen zahlreichen Klettersteigen und Sportkletterrouten. Bei den vielseitigen Möglichkeiten darf eine Einkehr in die Restaurants am Stubaier Gletscher nicht fehlen. Heimische Schmankerl schmecken auf den Terrassen von Österreich höchstgelegenem Bergrestaurant „Jochdohle“ und des Restaurant „Eisgrat“ ausgezeichnet. Bei der Abendfahrt mit BBQ am 20.08.2019 und den Stubaier Herbst Highlights am 16.09.2019 wird den Köstlichkeiten noch eine Prise Livemusik hinzugefügt, die das Panorama-Erlebnis am Stubaier Gletscher perfekt macht.

Neben diesen genussvollen Veranstaltungen gestalten sich auch die weiteren Events abwechslungsreich von sportlich bis kinderfreundlich. Beim Stubai Ultra Trail am 29.06.2019, der zugleich den Sommerauftakt darstellt, messen sich die internationale Trailrun-Elite und passionierte Hobby-Sportler. Vier Strecken – darunter die Königsdisziplin „urban2glacier“ – führen von der Olympiastadt Innsbruck ins ewige Eis. Die Familienfreundlichkeit ist ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor. Im Rahmen der BIG Family Woche stehen am 25.07.2019 die jüngsten Gletscherbesucher ganz im Zentrum des Geschehens. Damit liegt es ganz klar auf der Hand: Egal ob kleiner oder großer Gast, der Stubaier Gletscher ist ein imposanter Ort für einen Besuch im Sommer!

Stubai Super Card – eine Karte, viele Möglichkeiten

Ein starkes Produkt hält außerdem der TVB Stubai Tirol von 25. Mai 2019 bis 20. Oktober 2019 bereit. Stubai-Gäste die in einem teilnehmenden Partnerbetrieb ihren Urlaub verbringen, profitieren von der Stubai Super Card. Freie Bus- und Bergbahnfahrt zum und auf den Stubaier Gletscher sowie zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile machen diese Karte zum idealen Begleiter während des Sommeraufenthaltes im Gletschertal Stubai

Sommer-Events 2019 am Stubaier Gletscher

29.06.2019 / STUBAI ULTRATRAIL

6.027 Meter im Aufstieg, 3.464 Meter im Abstieg, 65,6 Kilometer in der Länge, diese Zahlen sprechen für ein echtes Abenteuer. Am 29. Juni laufen Profi- und Hobbysportler von Innsbruck hinauf in die Stubaier Gletscherwelt.

14.07.2019 / FASZINATION EIS am ORF Radio Tirol Familientag

Spannendes Kinderprogramm und große Eröffnung des neuen Mammut-Erlebnisspielplatzes, BBQ mit Musik und Experten-Führungen im Stubaier Gletscher-Eventkalender mittlerweile das lieb gewonnene Fixum für die ganze Familie.

25.07.2019 / BIG FAMILY WOCHE

Die BIG Family Woche steht im Zeichen blühender Phantasien in der Stubaier Bergwelt. An diesem Tag begeistert das Clownduo Herbert und Mimi die kleinen und großen Besucher am Stubaier Gletscher. Bühne frei!

04.08.2019 / BERGMESSE KAPELLE SCHAUFELJOCH

Bergmesse am TOP OF TYROL mit Pfarrer Mag. Josef Scheiring. Anschließend Speis und Trank im Restaurant Eisgrat samt musikalischer Umrahmung.

20.08.2019 / ABENDFAHRT MIT BBQ

Beeindruckend genussvoll zeigt sich der Gletscher vor abendlicher Kulisse. Zu stimmungsvollen Klängen schmecken die gegrillten und gesmokten Köstlichkeiten ausgezeichnet. Mahlzeit!

16.09.2019 / STUBAIER HERBST HIGHLIGHTS

Gemütlich, zünftig, interessant präsentiert sich die Stubaier Gletscherwelt mit Tiroler Schmankerln, Livemusik und Infostunde am TOP OF TYROL auf 3.210 m.