Der König rockt den König: LUDWIG meets MICHAEL JACKSON am 15.04.23 in München

Der König rockt den König: LUDWIG MEETS MICHAEL JACKSON – 15.04.2023 im Prinzregententheater in München

Die Premiere 2019 im ausverkauften Füssener Festspielhaus begeisterte das Publikum, sorgte für Standing Ovations und Jubelstürme. „Geballte Energie“, „Das Treffen Ludwigs mit Michael Jackson entfacht Wellen der Begeisterung im Publikum“, „Magische Momente beim Königstreffen“, „Ein musicalisches Konzert der Extraklasse“…, so berichtete die Presse. Und vom größten deutschen Musical-Fan-Portal „Musical1“ gab’s sogar eine Auszeichnung!

Für die dritte Auflage der beeindruckenden Crossover-Show „Ludwig meets Michael Jackson“ holt Dr. Konstantinos Kalogeropoulos am 15. April 2023 wieder den gefeierten „Ludwig“-Darsteller Matthias Stockinger und den „Michael Jackson“-Tribute-Künstler Patrick Granado auf die Bühne des Prinzregententheaters in München. Zu den beiden gesellen sich fast 20 Mitwirkende, u. a. Live-Band, Musicalstar Zodwa Selele, die bekannte Darstellerin Maria Meßner als Kaiserin Elisabeth und Popdiva Kirstin Hesse. Dazu noch zwei Akrobatinnen, die beim Song „They don’t care about us“ durch die Lüfte fliegen, sowie ein mitreißendes Tanzensemble, das zu „Smooth Criminal“ die Bühne beben lässt. Alle Künstler sind sich einig: Man muss live dabei sein! Vor allem, wenn Michael Jackson durch die Palastwand geht und Ludwig seinen Paradesong „Kalte Sterne“ sowie Sisi ihre Arie „Rosen ohne Dornen“ mit der Rockband singt. Als Höhepunkt begegnen sich schließlich beide Könige im Freundschaftsduett.

Zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, vereint in einer faszinierenden Show

Geboren am 29. August 1958 in Indiana, erlangte Michael Jackson schon mit sieben Jahren als Leadsänger der „Jackson Five“ Weltruhm. Aus dem Wunderkind wurde einer der größten Entertainer aller Zeiten, mit über 350 Millionen verkaufter Tonträger, nie dagewesenen Bühnenshows und bahnbrechenden Choreographien. Mit seinen Alben „Thriller“, „Bad“ und „History“ schrieb Michael Jackson Musikgeschichte. Weniger bekannt ist sein soziales Engagement: Insgesamt über 300 Millionen Dollar spendete er für den Erhalt der Natur und Kinder in Not. Jackson, dessen eigene Kindheit zwischen Leistungsdruck und Rampenlicht verloren ging, schuf sich mit der Neverland Ranch eine Oase der Ruhe, einen Ort zum Träumen und Mensch-Sein.

„Oh, es ist notwendig, sich solche Paradiese zu schaffen, solche poetischen Zufluchtsorte, wo man auf einige Zeit die schauderhafte Zeit, in der wir leben, vergessen kann.“ Schon über 100 Jahre vor Michael Jacksons tragischem Tod schrieb diese Worte kein geringerer als Ludwig II. von Bayern in einem Brief an Baronin Sybilla von Leonrod, die einzige Vertraute seiner Kindheit. Auch König Ludwig II. stand früh in der Pflicht, war sensibel, oftmals unverstanden und seiner Zeit weit voraus. Was ihm zu Lebzeiten zum Verhängnis wurde, zieht heute alljährlich 1,5 Millionen Besucher an: Schloss Neuschwanstein.

„Um die Visionen des King of Pop mit denen des bayerischen Märchenkönigs in einer atemberaubenden Show zu verbinden, ist das Prinzregententheater der ideale Ort“, weiß Produzent und Pianist Dr. Konstantinos Kalogeropoulos. Es warten die größten Hits von Michael Jacksons und die wunderschönen Melodien des Musicals „Ludwig2“ – vereint in einer musikalischen Reise durch die Zeiten: „Ludwig meets Michael Jackson“.

Was? Ludwig meets Michael Jackson

Wann? Samstag, 15. April 2023, Beginn: 19 Uhr

Wo? Prinzregententheater München

Tickets: ab 51,80 Euro im VVK bei u. a. www.muenchenticket.de



Trailer und mehr Infos unter https://www.youtube.com/@dr.konstantinos3522