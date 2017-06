Der Lebensretter vom Feldmochinger See ist gefunden

München, 17.06.2017. Am Donnerstag hat ein Jugendlicher am Feldmochinger See durch sein couragiertes Eingreifen eine Zweijährige vor dem Ertrinken gerettet. Die Feuerwehr München startete daraufhin einen Aufruf, dass der junge Mann sich melden sollte. Mittlerweile hat er sich bei uns gemeldet und war am Samstagvormittag mit seinen Eltern in der Hauptfeuerwache zu Besuch.

Vor den Toren der Hauptfeuerwache hielt Branddirektor Hornburger eine kleine Ansprache, in der er den couragierten und vorbildlichen Einsatz von Florian lobte. Auch die Rettungskräfte der Feuerwache Moosach, die bei dem Einsatz am Donnerstag vor Ort waren, haben es sich nicht nehmen lassen, dem Lebensretter persönlich zu gratulieren. Der 13-jährige wurde von den Feuerwehrmännern mit allem beschenkt, was ein junges Nachwuchsfeuerwehrherz höher schlagen lässt. Gut ausgerüstet mit T-Shirt und Helm begann ein spannender Tag für Florian. Nach einem kleinem Imbiss mit der Wachmannschaft durfte der Nachwuchsfeuerwehrmann die nagelneue Drehleiter testen. Danach folgte eine Führung durch die komplette Wache und zum Abschluss wurden sämtliche Fahrzeuge der Hauptfeuerwache akribisch in Augenschein genommen. Dabei glänzte Florian immer wieder mit seinem beachtlichem Fachwissen, was den Fuhrpark der Feuerwehr München anbelangt. Die Feuerwehr München möchten sich nochmals bei Florian für sein couragiertes Handeln bedanken und hofft auf viele Nachahmer.