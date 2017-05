Der letzte Substanz Poetry Slam der Saison

Die Poetry-Slam-Saison geht auf die Zielgerade.

Bevor der Substanz Poetry Slam in die Sommerpause geht, bittet er beim Saisonabschluss am 11. Juni noch einmal die Größen der Szene in Münchens poetischen Hexenkessel.

Beim wohl schweißtreibendsten Literaturevent des Jahres ziehen der frisch gebackene Bayerische Meister ALEX BURKHARD, sein Vorgänger YANNIK SELLMANN, der Niedersächsische Champion FLORIAN WINTELS (Hannover), die durch zahlreiche Auftritte in TV-Formaten (u.a. Nightwash, Ladies Night) bekannte SANDRA DA VINA (Essen), der Berlin-/Brandenburg-Meister NOAH KLAUS, die Leipziger Stadtmeisterin LOUISE KENN, die Bayerische U20-Meisterin 2015 EVA NIEDERMEIER, die Münchner Storytellerin KATRIN FREIBURGHAUS, der Finalist der Deutschsprachigen U20-Meisterschaften FINN HOLITZKA (Offenbach) und der SlamMaster des Germeringer „G-Town-Slams“ MATE TABULA in die Dichterschlacht.

Sie kämpfen mit Text und Performance um die Gunst des Publikums, das mit seinem Applaus den Sieger oder die Siegerin kürt.

An den Turntables sorgt Resident-DJ MISANTHROP für echte Slamstimmung.

SONNTAG, 11. JUNI 2017, Einlass 19:00 UHR, BEGINN: 20:00 UHR SUBSTANZ (Ruppertstraße 28)

EINTRITT: 7€, nur Abendkasse