Der Mondscheinexpress startet in die Weihnachtszeit

Am 20. November um 19 Uhr ist es so weit: Der Mondscheinexpress startet in die neue Wintersaison! Mit stimmungsvoller Beleuchtung, feinem Bio-Glühwein und liebevollen Details lädt das Team alle ein, gemeinsam in die festliche Zeit einzutauchen.

Schon im vergangenen Jahr war die Eröffnung ein besonderer Moment, bei dem sich viele Besucherinnen und Besucher vom Zauber des Mondscheinexpress anstecken ließen. Auch heuer verspricht der Abend ein gemütliches Wiedersehen bekannter Gesichter – und eine herzliche Einladung an alle, die den Weihnachtsrummel gerne mit einem Hauch Besinnlichkeit genießen.

Zwischen funkelnden Lichtern und winterlichen Düften darf angestoßen, gelacht und geschlendert werden – ganz im Sinne des Mottos: „Gemeinsam den Zauber der kalten Jahreszeit genießen.“

Ein Winterfestival am Bahnwärter Thiel *

* 20.11. – 23.12.2025 *

* Öffnungszeiten *

Mo-Fr, 17-22 Uhr

Sa-So, 13-22 Uhr

* Eintritt frei *