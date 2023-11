Der Münchner Christbaum 2023 steht – Dieses Jahr aus der Gemeinde Königsdorf

Ein Christbaum aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wird heuer das Wahrzeichen des Christkindlmarkts am Marienplatz. Die 50 Jahre alte serbische Fichte aus der Gemeinde Königsdorf misst etwa 25 Meter in der Höhe und rund 60 Zentimeter im Durchmesser am unteren Stamm. Bislang stand der Baum am idyllischen Campingplatz am Bibisee nördlich von Königsdorf. Die Fällung stand ohnehin aus Sicherheitsgründen an, da die Fichte mitten zwischen vielen Wohnwagen und Anbauzelten stand und als Flachwurzler bei Trockenheit und Sturm eine große Gefahr darstellte.

Der Baum wurde im Beisein von Vertretern der Gemeinde Königsdorf gefällt, auf ein Schwertransportfahrzeug verladen und am 7. November mit Vertretern der örtlichen Presse verabschiedet.

Am 8. November machte sich der Schwertransport in der Nacht auf die 40 Kilometer lange Reise durch zwei Landkreise in die Landeshauptstadt.

Um 6 Uhr wurde der Christbaum schließlich am Marienplatz angeliefert. Ein Team der Münchner Berufsfeuerwehr sorgte mit schwerem Gerät dafür, dass der Baum aufgerichtet und mit dem Kran in das zwei Meter tiefe Bodenloch vor dem Neuen Rathaus versenkt und verkeilt wurde. Mitarbeiter des städtischen Baureferats, Abteilung Straßenbeleuchtung, werden den Baum in den nächsten Tagen mit Lichterketten schmücken.

Auch in diesem Jahr kommt eine sparsame LED-Beleuchtung zum Einsatz. Im Rahmen der Eröffnung des traditionsreichen Weihnachtsmarkts am 27. November, um 17 Uhr, übergibt der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit dem Königsdorfer Bürgermeister Rainer Kopnicky unter dem Geläut des Alten Peters die Baumspende offiziell der Münchner Bevölkerung.

Während der Adventszeit werden 21 Ortsvereine aus der Gemeinde Königsdorf bis zum 23. Dezember im Rathausinnenhof einen Glühweinstand betreiben. Neben dem Glühwein werden regionale Häppchen, wie Bauernbrot mit Griebenschmalz oder veganen Aufstrichen, Schinken und Käse angeboten.

Die Fichte aus Königsdorf erstrahlt im Glanz seiner rund 3.000 Kerzen bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2024. Um neben dem Einsatz der LED-Technik weitere Energie zu sparen, wird die Beleuchtung auch in diesem Jahr nicht schon vormittags eingeschaltet, sondern erst mit Einbruch der Dämmerung gegen 16 Uhr. Um 23 Uhr wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Der Baum wird ab dem 10. Januar wieder abgebaut.