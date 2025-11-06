Der Münchner Christbaum 2025 steht! – Ein Christbaum aus Tirol

Der Christbaum für München kommt aus Ellmau am Wilden Kaiser Ein Christbaum aus Tirol ist in diesem Jahr das Wahrzeichen des Christkindlmarkts am Marienplatz. Die 75 Jahre alte Fichte stammt aus der 3.000-Einwohner-Gemeinde Ellmau am Wilden Kaiser, ist 25 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern am unteren Stamm. Bislang stand der Baum in der Nähe zur Wochenbrunner Alm auf 1.085 Metern vor der prächtigen Kulisse des Kaisergebirges. Die Fällung der Fichte war aus Sicherheitsgründen unumgänglich, da der Baum durch seine Größe und die Nähe zu einer Straße ein Risiko für die Fahrbahn war.

Der Baum wurde Anfang der Woche gefällt und auf ein Schwertransportfahrzeug verladen. In der Nacht zum 6. November machte sich die Fichte auf die Reise in die Landeshauptstadt. Am frühen Donnerstagmorgen kam der Christbaum am Marienplatz an. Ein Team der Münchner Berufsfeuerwehr sorgte ab 6 Uhr mit schwerem Gerät dafür, dass der Baum aufgerichtet und mit dem Kran in das zwei Meter tiefe Bodenloch vor dem Rathaus versenkt und dort verkeilt wurde. Ein Team des städtischen Baureferats, Abteilung Straßenbeleuchtung, wird den Baum in den nächsten Tagen mit Lichterketten schmücken. Dabei kommt erneut eine energiesparsame LED-Beleuchtung zum Einsatz.

Die feierliche Eröffnung des traditionellen Christkindlmarkts findet am Montag, 24. November, 17 Uhr, statt. Im Rahmen der Zeremonie wird Oberbürgermeister Dieter Reiter gemeinsam mit dem Ellmauer Bürgermeister, Klaus Manzl und einer Delegation, den Christbaum erstmals erleuchten lassen – begleitet vom Geläut des Alten Peters.

Bis zum 23. Dezember betreiben Ellmauer Ortsvereine einen Glühweinstand im Innenhof des Rathauses. Dort werden neben heißem Glühwein auch Tiroler Schmankerl angeboten.

Der Christbaum wird mit seinen mehr als 3.000 Lichtern bis zum 6. Januar 2026 in festlichem Glanz erstrahlen. Um neben dem Einsatz der LED-Technik weitere Energie zu sparen, wird die Beleuchtung auch heuer nicht schon vormittags eingeschaltet, sondern erst mit Einbruch der Dämmerung gegen 16 Uhr bis 8.15 Uhr am nächsten Morgen. Am 9. Januar wird der Baum abgebaut. Welche „Karriere“ der Baum nach seinem Einsatz auf dem Marienplatz haben wird, ist noch offen.

Referent für Arbeit und Wirtschaft, Dr. Christian Scharpf: „Jedes Jahr ein Glanzpunkt im saisonalen Kalender. Mit der Aufstellung des Christbaums am Marienplatz beginnt die Weihnachtsvorfreude durch die Innenstadt zu ziehen.

Im Herzen unserer Stadt, vor unserem wunderschönen Rathaus, macht sich die Tiroler Fichte besonders gut und ist ein Symbol der Gemeinschaft. Am 24. November, mit Eröffnung des Christkindlmarktes, erstrahlt er dann in seinem vollen Glanz. Ich freue mich schon drauf.“