Der Münchner Christbaum erstrahlt auf dem Marienplatz

Traditionell erstrahlt der Christbaum auf dem Marienplatz das erste Mal bei der Eröffnung des Christkindlmarkts. Nachdem der Christkindlmarkt heuer leider coronabedingt nicht stattfinden kann, wollte Oberbürgermeister Dieter Reiter aber nicht ganz auf die Tradition verzichten und hat gemeinsam mit Steingadens Bürgermeister Max Bertl die rund 2.000 Kerzen der 22-Meter-Tanne zum Leuchten gebracht.

OB Dieter Reiter: „Auf vieles müssen wir in dieser Weihnachtszeit verzichten – umso wichtiger ist der diesjährige Christbaum auf dem Marienplatz. Sein Leuchten soll ein wenig Freude und Zuversicht in diese dunkle Zeit bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Gemeinde Steingaden und ihrem Bürgermeister Max Bertl, dass sie so kurzfristig eingesprungen sind und uns die wunderschöne Tanne gespendet haben. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam den Baum zum Leuchten gebracht haben. Denn gerade in Zeiten wie diesen kommt es erst recht darauf an, dass wir fest zusammenstehen und füreinander da sind. Ich wünsche uns allen eine besinnliche Weihnachtszeit.“

Der Christbaum auf dem Marienplatz erstrahlt jetzt bis zum 22. Dezember täglich von 10 bis 24 Uhr, am 23. Dezember von 10 bis 0.30 Uhr, von Heiligabend, 10 Uhr, bis 27. Dezember, 0.30 Uhr, durchgehend und vom 27. Dezember bis zum Dreikönigstag, 6. Januar 2021, jeweils von 16 bis 0.30 Uhr.

