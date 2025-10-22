Der Münchner Christkindlmarkt 2025

Im November beginnt traditionell der Aufbau des Münchner Christkindlmarktes rund um den Marienplatz, organisiert vom Referat für Arbeit und Wirtschaft. Den Auftakt bildet am 5. November 2025 das Schlagen des Christbaums in der diesjährigen Spendergemeinde Ellmau in Tirol. Bereits am frühen Morgen des 6. November wird der Baum nach München geliefert und von der Berufsfeuerwehr auf dem Marienplatz aufgestellt. Im Anschluss starten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs mit dem Aufbau der Buden sowie der Montage der festlichen Weihnachtsbeleuchtung.

Ab dem 15. November dürfen die Beschickerinnen und Beschicker mit eigenen Geschäften ihre Stände aufbauen, bevor ab dem 17. November die Marktbeschickerinnen und -beschicker ihre Waren einräumen und ihre Buden liebevoll dekorieren.

Die feierliche Eröffnung des Münchner Christkindlmarktes findet am 24. November 2025 durch Oberbürgermeister Dieter Reiter statt. Im Rahmen der Zeremonie wird auch die Christbaumspende aus Ellmau offiziell an die Münchner Bevölkerung übergeben.

Der Münchner Christkindlmarkt – der älteste Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt – lädt anschließend bis zum 24. Dezember täglich zum Bummeln, Staunen und Genießen ein. Am Heiligen Abend schließt der Markt traditionell um 14 Uhr.