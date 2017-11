Der Münchner Christkindlmarkt – Ein Weihnachtsmarkt mit Tradition

Wenn es dunkel wird und der Schnee auf den Dächern der Marktstandln im hellen Glanz unzähliger Lichter leuchtet, dann ist der Münchner Christkindlmarkt auf dem Marienplatz am schönsten. Die rund 3.000 Lichter des großen Weihnachtsbaumes, der Wahrzeichen des Marktes ist, glitzern vor der romantischen Kulisse des neugotischen Rathauses. Alljährlich lassen sich die Münchnerinnen und Münchner und ihre Gäste aus nah und fern in der guten Stube der bayerischen Landeshauptstadt vom Charme dieses stimmungsvollen Traditionsmarktes verzaubern.

Dieser klassische Christkindlmarkt gilt als der älteste Münchens. Er ist das Original und der bekannteste in der Stadt.

Die Anfänge des Christkindlmarktes sollen mit den sogenannten Nikolausmärkten bereits im 14. Jahrhundert liegen. Zum ersten Mal erwähnt wird 1642 in den Annalen der Stadt eine Nikolaidult in der Kaufinger Straße beim Schönen Turm, die wahrscheinlich bereits seit Beginn der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts abgehalten wurde. Im Gegensatz zu den anderen Münchner Dulten und Jahrmärkten durfte dieser Markt, der am 5. und 6. Dezember stattfand, nur von Münchner Händlern beschickt werden.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1803) siedelte die Nikolaidult auf den heutigen Promenadeplatz um. „Oberammergauer Ware und Nürnberger Lebkuchen, baumwollene Kinderkleider, Kripperlfiguren und Kaminfeger aus Zwetschgen und Mandeln, Nikolaus-, Nonnen-und Einsiedlerbildchen“ gehörten – wie der Chronist Michael Schattenhofer herausfand – zum Sortiment des letzten Nikolausmarktes im Jahr 1805. Dieser Markt – veranstaltet auf dem Max-Joseph-Platz – gilt als Vorgänger des heutigen Christkindlmarktes.

Unter Einfluss der Aufklärung und der wachsenden Bedeutung des Protestantismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand nun in München statt, was in anderen Gegenden und Städten wie Nürnberg und Straßburg bereits im 16. Jahrhundert sich vollzog: der Wechsel vom Nikolaus zum Christkind als Gabenbringer und damit auch von Nikolaus-zum Christ-oder Weihnachtsmarkt: „Auch ist der uralte Nikolaimarkt abgebracht und statt dessen ein Christmarkt nach protestantischer Art … am Residenz-oder Max-Joseph-Platz verlegt worden“, notiert Lorenz Westenrieder am 6. Dezember 1806 in seinem Tagebuch.

Der Münchner Christkindlmarkt, wie der Weihnachtsmarkt liebevoll genannt wird, hatte im Laufe seiner Geschichte von 1806 an viele Standplätze: 1806 auf dem Dultplatz, dem heutigen Maximiliansplatz 1886 -1938 in den Anlagen vor dem Sendlinger Tor bis in die Sonnenstraße

1938 aus baulichen und verkehrstechnischen Gründen in der Blumenstraße an der Stelle der ehemaligen Schrannenhalle

1939 auf dem Mariahilfplatz in der Au,

1940 auf dem Platz der 1938 abgerissenen Synagoge an der Maxburgstraße,

nach 1945 am Hochbunker in der Blumenstraße

seit 1972 auf dem Marienplatz im Herzen der Stadt.

Das Warenangebot hat sich in den über 200 Jahren, die seither vergangen sind, nicht grundlegend geändert. Lebkuchen und Zwetschgenmanderl, Holzwaren aus Oberammergau, Südtirol und dem Erzgebirge und alles Weitere, was zur Advents-und Weihnachtszeit gehört, wird heute in über 150 Buden rund um den Marienplatz angeboten. Auch die Papierbildchen finden sich hier wieder und bringen nostalgischen Flair auf den Weihnachtsmarkt.

Eine besondere Stellung nimmt am Münchner Christkindlmarkt der große Bereich der Krippen und des Krippenzubehörs ein. Der sogenannte „Kripperlmarkt“ am Richard-Strauss-Brunnen in der Fußgängerzone gilt als der wohl größte in Deutschland.

Große orientalische Prunkkrippen oder alpenländische Minivarianten werden ebenso zum Verkauf angeboten wie garantiert bruchsichere Krippenfiguren aus täuschend holzähnlicher Plastikmasse. Von der Laterne für den Stall über die Spreu für Ochs und Esel bis zu den Gaben der Heiligen Drei Könige findet sich hier alles, was für eine echte Krippe benötigt wird.

Der Kripperlmarkt am Münchner Christkindlmarkt hat eine lange Tradition. Diese Spezialabteilung separierte sich bereits Mitte des 19. Jahrhunderts als eigenständiger Krippenmarkt, der vom ersten Adventssonntag bis Dreikönig dauerte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Weihnachts-und Krippenmarkt wieder vereint.

Krippenbauer und solche, die es werden wollen, können sich von der historischen Stadtkrippe im Rathausprunkhof inspirieren lassen, die 1953 der Münchner Künstler Reinhold Zellner schuf.

Zu einem genussvollen Bummel über den Christkindlmarkt gehört auch das Probieren kulinarischer Köstlichkeiten. Heißer Glühwein, Punsch und Feuerzangenbowle wärmen von innen, frisch gebrannte Mandeln und heiße Maroni von außen. Der verlockende Duft von Bratwürsten lädt zum Schlemmen ein. Süße Adventsspezialitäten wie Pfeffernüsse und Magenbrot gehören einfach zum Christkindlmarkt dazu.

Jedes Jahr ist die feierliche Eröffnung des Christkindlmarktes durch den Münchner Oberbürgermeister ein Ereignis, das die Münchnerinnen und Münchner auf den Marienplatz zieht. In diesem Jahr eröffnet Dieter Reiter am Montag, 27. November, um 17 Uhr den traditionsreichen Münchner Christkindlmarkt. Der fast 30 Meter hohe Christbaum erstrahlt dann zum ersten Mal in voller Pracht. Auch das hat Tradition: Der Weihnachtsbaum wird jedes Jahr von einer anderen Gemeinde gestiftet, kommt aus der Ferne nach München. 1809 ließ Königin Karoline, die zweite Gemahlin von König Max I, zum ersten Mal einen geschmückten Christbaum im Hof der Münchner Residenz aufstellen. Als protestantische badische Prinzessin brachte sie wahrscheinlich schon 1799 den Brauch aus ihrer Heimat mit.

Der Münchner Christkindlmarkt – ein Erlebnis „O du fröhliche…“ – mit der Eröffnung beginnt auch das musikalische Rahmenprogramm: Täglich um 17.30 Uhr erklingt Weihnachtsmusik, live interpretiert von Solisten, Chören oder Musikgruppen, vom Rathausbalkon und stimmt auf die „staade“ Zeit des Advents ein.

Der Krampuslauf über den Münchner Christkindlmarkt ist eine Attraktion für Einheimische wie für Touristen. Die Jahrhunderte alte alpenländische Tradition des Krampus-Laufens geht zurück auf die christlich-mythologischen Figuren des gütigen Bischofs Nikolaus und seines Begleiters Krampus. Heute beleben wieder zahlreiche junge Menschen dieses 500 Jahre alte Brauchtum. Die imposanten Gestalten der ersten Münchner Krampusgruppe „Sparifankerl Pass“ ziehen in archaischen Masken und schweren Fell-Kostümen über den Münchner Christkindlmarkt (Termine 2017: an den Sonntagen, 10.12., 15 – 17 Uhr, großer Lauf mit 300 Mitwirkenden, und 17.12., 16 – 17 Uhr, kleiner Lauf mit ca. 30 Mitwirkenden).

In einer offenen Mitmachwerkstatt für Kinder ab sechs Jahren bringt das Team des Kindermuseums München unter dem Titel „Keine Angst vorm Krampus!“ das Krampus-Brauchtum näher (Termin: Samstag, 9.12., 12¬16 Uhr, Altes Rathaus, Oberes Foyer). In der „Himmelswerkstatt“, einem Aktionsprogramm für Kinder von sechs bis 12 Jahren, dürfen junge Christkindlmarkt-Gäste unter fachlicher Anleitung von Pädagogen und Künstler basteln. Engelsgewänder für das himmlische Ambiente liegen bereit (Termin: 28.11. – 16.12.2017, Beginn jeweils 14.30 und 16.30 Uhr, Ratstrinkstube im Neuen Rathaus). „Beim Kasperl Zettl“ dürfen Groß und Klein in Puppentheatergeschichten schwelgen (Termine: an den Sonntagen 3., 10. und 17.12., jeweils 20 Minuten Dauer um 14 und 15 Uhr, im Durchgang zum Rathausinnenhof, Eingang Weinstraße).

Unter dem Titel „Bratapfel, Fatschnkindl und Geschichten“ geben die offiziellen Gästeführerinnen und -führer in einer kulturhistorischen und einer kulinarischen Führung über den Christkindlmarkt Einblick in die Geschichte des Traditionsmarktes und erzählen die „Gschichteln“ rund um das Marktgeschehen. Als besonderer Höhepunkt der kulinarischen Schmankerlführungen werden typischen Weihnachtsspezialitäten wie zum Beispiel Stollenbrot, Fingernudeln und Punsch verkostet. Die zweistündigen Kultur-oder Probiertouren über den Münchner Christkindlmarkt sind für Gruppen buchbar bei München Tourismus/Gästeführungen telefonisch unter +49 (0) 89 233-302 34 oder -302 04, mit Fax unter +49 (0) 89 233-303 19 oder E-Mail: tourismus.guides@muenchen.de www.muenchen.de/guides

Service für Besucher:

Christkindlpostamt (1. bis 10.12.2017, im Durchgang zum Rathaus-Innenhof/Prunkhof), ChristkindlTram (www.mvg-mobil.de) mit Start und Ende der Rundfahrt am Sendlinger Tor und Packerlbus (www.mvv-muenchen.de) an den Adventssamstagen in der Augustiner-/ Ecke Kaufingerstraße neben dem Deutschen Jagd-und Fischereimuseum.

Verkaufszeiten:

MobisSa 10–21Uhr So 10–20Uhr

Heiligabend, 24.12. 10 – 14 Uhr