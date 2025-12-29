Der Münchner Tierpark Hellabrunn begrüßt Böllerverbot zum Jahreswechsel 2025/2026

Der Münchner Tierpark Hellabrunn begrüßt das von der Landeshauptstadt München erlassene Böllerverbot rund um den Tierpark zum Jahreswechsel 2025/2026 ausdrücklich. Die Entscheidung stellt einen wichtigen Schritt zum Schutz des sensiblen Naturraums der Isarauen sowie des wertvollen Tierbestands im Tierpark dar.

Gerade der Jahreswechsel bedeutet für viele Tiere eine enorme Belastung. Laute Knallgeräusche, grelle Lichtblitze sowie Schadstoff- und Feinstaubemissionen führen bei zahlreichen Tierarten zu Stress, Angstreaktionen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Als Geozoo mit großzügigen Freianlagen inmitten eines einzigartigen Naturhabitats ist Hellabrunn in besonderem Maße auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umgebung angewiesen.

Die Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks und Münchner Bürgermeisterin Verena Dietl betont die Bedeutung der Maßnahme: „Das Böllerverbot rund um den Tierpark Hellabrunn ist ein wichtiger Beitrag zum Tier- und Naturschutz. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen – für die Tiere im Zoo ebenso wie für die einzigartige Natur der Isarauen. Ich appelliere an alle Münchnerinnen und Münchner, sich an das Verbot zu halten und damit aktiv zum Schutz von Umwelt und Tierwohl beizutragen.“

Auch Tierparkdirektor Rasem Baban begrüßt die Neuregelung der Stadt explizit: „Wir bedanken uns sehr bei der Landeshauptstadt München und begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich – sowohl zum Wohle unseres Tierbestands als auch im Interesse der Flora und Fauna der angrenzenden Isarauen. Seit vielen Jahren weisen wir darauf hin, welche erheblichen Belastungen der Lärm von pyrotechnischen Knallkörpern, die grellen Lichteffekte sowie die damit verbundenen Schadstoff- und Feinstaubemissionen für Tiere und Umwelt darstellen. Mit der nun festgelegten Feuerwerksverbotszone kann unseren zum Teil äußerst geräuschempfindlichen tierischen Bewohnern ein erheblicher Teil unnötigen Stresses und nächtlicher Unruhe erspart werden. Zum Schutz unserer Tiere werden wir auch weiterhin zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen – darunter die Unterbringung in geschützten Innenbereichen, anstelle des sonst möglichen Wechsels zwischen Außen- und Innenanlagen.“

Der Tierpark Hellabrunn wünscht all seinen Fans, Besuchern und Unterstützern alles erdenklich Gute, viel Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg im neuen Jahr 2026 – verbunden mit vielen einzigartigen Erlebnissen mit und bei unseren tierischen Bewohnern! Hellabrunn hat auch zum Jahreswechsel geöffnet und freut sich auf zahlreiche Besucher!

Öffnungszeiten des Tierparks Hellabrunn zum Jahreswechsel:

• 31. Dezember (Silvester): 9 – 16 Uhr

• 1. Januar (Neujahr): 9 – 17 Uhr