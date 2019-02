Tohru Nakamura hat allen Grund zur Freude: Auch in diesem Jahr positioniert er den Werneckhof by Geisel in München-Schwabing unter den besten Restaurants in Deutschland, wie durch die wiederholte Auszeichnung mit zwei Sternen in dem heute veröffentlichten Gourmetführer wieder deutlich wird. Seine Küche vereint das Beste aus zwei kulinarischen Welten: Klassische europäische Haute Cuisine legen das Fundament, japanische Akzente bilden den Charakter seines Stils. Zum Einsatz kommen überwiegend saisonale Produkte aus der Region.

„Meine Brüder und ich gratulieren Tohru und seinem Team von ganzen Herzen. Als Münchner mit deutschen und japanischen Wurzeln versteht er es vermutlich wie kein Zweiter, Tradition mit Experimentierfreude zu verbinden. Tohru Nakamura gehört für Kenner unbestritten zur Kochelite Deutschlands“, erklärt Michael Geisel, der zusammen mit seinen Brüdern Carl und Stefan Geisel den Werneckhof betreibt, der zum Unternehmen der Geisel Privathotels zählt.

Der Werneckhof by Geisel zählt nicht nur in München zur kulinarischen Elite. Nach seinem Start im Jahr 2013 führte Tohru Nakamura das Restaurant im Stadtteil Schwabing in kürzester Zeit zu internationaler Anerkennung: Zwei Michelin Sterne, 18 Gault Millau Punkte, 4,5 Feinschmecker-Punkte und zehn Gusto-Pfannen in weniger als fünf Jahren sprechen für sich. Außerdem wurde der gebürtige Münchner mit japanischen Wurzeln selbst bereits mehrmals in den Küchenolymp erhoben: 2015 wählte ihn Der Feinschmecker zum „Koch des Jahres“, 2017 erhielt er diesen Titel von Rolling Pin.

Ergänzt wird die höchst anspruchsvolle Riege an Köchen in den Reihen der Geisel Privathotels mit Thomas Kahl, seit 2017 Küchenchef im beliebten Münchner Weinrestaurant Vinothek im Hotel Excelsior und Christof Lobnig, seit über vier Jahren Chef de Cuisine im anna hotel am Münchner Stachus. (w&p)