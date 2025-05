Der Neptunbrunnen Kult(ur) Biergarten kommt zurück!

Vom 23. Mai bis 23. August im Alten Botanischen Garten- Größer, schöner und besser als je zuvor.

Der Sommer in München wird 2025 um eine besondere Attraktion reicher: Der Neptunbrunnen Kult(ur)Biergarten kehrt zurück – mitten ins Herz der Stadt, in den prachtvoll sanierten Alten Botanischen Garten (ABG).

Ein Park in neuer Blüte

Was lange Zeit als Problemzone galt, ist seit Herbst 2024 kaum wiederzuerkennen. Dank gezielter städtischer Maßnahmen ist der Alte Botanische Garten heute ein sauberer, drogenfreier und sicherer Ort, an dem sich Münchnerinnen und Münchner wieder gerne aufhalten.

Ob Mittagspause in der Sonne, Spaziergang mit dem Hund, Picknick mit der Familie oder ein paar ruhige Minuten am Brunnen – der ABG ist zu einem echten Juwel geworden. Neue Freizeitflächen wie ein Basketballplatz, eine Skateanlage am Karl-Stützel-Platz und ein Mini-Soccer-Field auf der Wiese setzen zusätzliche Akzente.

Kultur trifft Biergarten – mitten in der Stadt

Als erfahrener Gastronom und Betreiber des Park Cafés (seit 19 Jahren) bringt Chris Lehner nun zum zweiten Mal das Neptunbrunnen-Format in den Park – eine bunte Mischung aus kulinarischem Genuss, kulturellem Leben und entspannter Biergarten-Atmosphäre.

Zwischen 23. Mai und 23. August 2025 verwandelt sich der Bereich rund um den Neptunbrunnen in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt.

Kulinarik mit Stil

Zahlreiche liebevoll gestaltete Stände, Buden und Foodtrucks sorgen für kulinarische Vielfalt:

Moet Chandon Champagner-Bar

Neptun-Stehausschank mit Original Hofbräu München

Grillviertel BBQ

Helado Patagonia – Eis wie in Argentinien

Metzgerei Holzner

Sandwiches, Lachssemmeln, Empanadas & Latinofoodhouse

90 Tage Programm – live und vielfältig

Das kulturelle Programm kann sich sehen (und hören) lassen:

Täglich Livemusik und DJs aus Schwabing, Maxvorstadt und internationalen Szenevierteln

Kinderprogramm mit Spielnachmittagen vom Spielhaus Sophienstraße

Auftritte von Kinderchören

Qui Gong- und Yoga-Kurse im Grünen

Kleinkunst, Überraschungen & offene Formate

Geöffnet ist täglich ab 12 Uhr, ideal für die Mittagspause oder einen entspannten Nachmittag.

Das Bühnenprogramm startet meist um 17 oder 18 Uhr.

Bei Dauerregen oder Kälteeinbrüchen können Programmpunkte verschoben werden.

Große Eröffnung am Freitag, 23. Mai

Zur offiziellen Eröffnung wird kein Geringerer als Münchens neuer Wiesnchef, Dr. Christian Scharpf, das erste Holzfass anzapfen.

Dazu spielen der beliebte DJ Giacomo Zorzi und Susy Saxophone live auf.

Und was das alles mit dem Gondoliere vom Nymphenburger Kanal zu tun hat?

Das wird bei der Eröffnung am 23. Mai gelüftet…

️ Neue Website ab nächster Woche online:

www.neptun089.de

Mit tagesaktuellem Programm, Künstlerübersicht, Wettervorhersage und allem, was man für einen perfekten Sommertag wissen muss.

Ort: Alter Botanischer Garten, München

️Zeitraum: 23. Mai – 23. August 2025

Täglich ab 12 Uhr geöffnet, Programm meist ab 17/18 Uhr

️ Eintritt frei