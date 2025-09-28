Der neue Skylift auf dem Oktoberfest ist eine Attraktion, die man nicht verpassen sollte. Mit seinen vier großzügigen Gondeln, die jeweils Platz für 20 Personen bieten, hebt er bis zu 80 Gäste gleichzeitig in die Höhe und ermöglicht einen beeindruckenden Panoramablick über die ganze Stadt. In 71 Metern Höhe eröffnet sich nicht nur ein weiter Blick über München und das Oktoberfestgelände, sondern auch bis hin zum Olympiapark. Besonders reizvoll ist das innovative Paralift-System, bei dem sich die Gondeln in einem fließenden Rhythmus bewegen: Während zwei Kabinen langsam aufsteigen, gleiten die anderen beiden nach unten. Hinzu kommt, dass sich die Gondeln um die eigene Achse drehen, sodass man den Rundumblick aus jedem Winkel genießen kann. Für Nervenkitzel sorgt ein besonderes Extra: Bei der Fahrt „On the Top“ können bis zu sechs Gäste auf einem Aufsatz über der Gondel Platz nehmen und den Ausblick ganz ohne Glasbarriere erleben – ein außergewöhnliches Erlebnis, das garantiert für Gänsehaut sorgt.

sehrAuch im Inneren überzeugt der Skylift mit Details. Die entspiegelten Panoramascheiben bieten eine klare Sicht, während ein Fenster im Boden den Blick direkt nach unten freigibt – ein kleiner Schockmoment, der den Adrenalinfaktor deutlich steigert. Trotz der Höhe und der besonderen Effekte wirkt die Fahrt insgesamt ruhig und angenehm, sodass sie auch für Besucher geeignet ist, die weniger abenteuerlustig sind. Vorbildlich ist zudem die Barrierefreiheit: Alle Gondeln lassen sich ebenerdig betreten und sind problemlos mit Rollstuhl befahrbar.

Insgesamt vereint der Skylift modernste Technik, Nervenkitzel und Komfort auf beeindruckende Weise. Ob für Familien, Touristen oder Adrenalinjunkies – die Fahrt ist ein Erlebnis, das man sich auf der Wiesn nicht entgehen lassen sollte.