Der neue Wiesn Wirte Krug – ein kapitales Sammlerstück

Noch 66 Tage bis zum Oktoberfest. Noch 66 Tage bis zum ersten Anzapfen. Und wer es bis dahin nicht mehr aushält – für den gibt es schon jetzt ein originales Stück Oktoberfest. Denn ab sofort kann man den Krug der Münchner Wiesn Wirte bestellen. Heuer ist das Trinkgefäß im wahrsten Sinn des Wortes ein kapitales Sammlerstück. Im Mittelpunkt steht nämlich ein mächtiger Hirsch. Wirte-Sprecher Christian Schottenhamel: „Das ist ein echter 15-Ender“ – weil der Hirsch auf jeder Spitze das Logo eines der 15 großen Zelte trägt.

.

Gestaltet hat ihn jetzt schon zum zweiten Mal der Grafiker Rudi Skukalek. Der Münchner arbeitet seit rund 20 Jahren als Illustrator für Print, Online und Film. Der Künstler: „Auf dem Festkrug zeigt sich ein stattlicher, fesch herausgeputzter Hirsch, der uns stolz sein beachtliches Geweih präsentiert. 15 Medaillen mit kleinen Bild-Emblemen schmücken es aus. Jede dieser Medaillen steht für eines der Festzelte.“ Vom Hammel (Schottenhamel) bis zum Pferd (Marstall), vom Marienkäfer (Käfer) bis hin zum Filzhut (Festzelt Tradition). Vom bayerischen Himmel (Hacker) bis hin zu Zielscheiben (Armbrust- und Schützenzelt).

„Mit diesem Krug kann nun jeder Wiesn-Gast sein Bier direkt aus dem Hirschen trinken“, sagt Wirte Sprecher Peter Inselkammer. Und spielt damit auf den bayerischen Namen für die großen 200-Liter-Holzfässer an. Die heißen ja bekanntermaßen Hirschen, angeblich deshalb weil sie so schwer sind wie ein ausgewachsener Hirsch. Kleinere Fässer (10 und 50 Liter) nennt man der Theorie der Sprachforscher zufolge deshalb auch Haserl und Reherl.

Den Festkrug kann man ab sofort erwerben, er kostet ohne Deckel 35 Euro, mit Zinndeckel 49 Euro. Wer nicht mehr warten will bis zum Oktoberfest, wo es den Krug natürlich in den einzelnen Zelten zu kaufen gibt, der findet auf der Homepage der Vereinigung der Münchner Wiesn Wirte, www.wiesnwirte.de, alle Vertriebswege (auch online), wie man an das Sammlerobjekt schon jetzt kommt.