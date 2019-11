Der Nussknacker – Ein Weihnachtsmärchen im Prinzregententheater München

Alles nur ein Traum? Irgendwo zwischen Schein und Wirklichkeit, zwischen Tag und Nacht hat Peter I.Tschaikowsky sein Meisterwerk angesiedelt. Wie kein zweites verkörpert „Der Nussknacker“ getanzte Fantasie und musikalische Wunderwelt in einem. Hier kann man träumen, lauschen, schauen – und zur Weihnachtszeit auch staunen. Vor zauberhafter Kulisse entsteht aus vertrauten und neuen Elementenein poetisches Märchen, für das Tschaikowskys entzückende Musik die Grundlage bildet: In einer Mischung aus Ballett, Farben, Licht und sogar Artistik wird der Zuschauer in zauberhafte Szenen, in fremde Welten und winterverschneite Landschaften entführt. Mäusekönig und Zuckerfee, Kaffee, Tee und Schokolade – sie alle sind dabei, sind Teil der vertrauten Handlung, die ebenso wie Tschaikowskys pittoreske musikalische Einfälle unverzichtbarer Bestandteil ist.

Der Nussknacker – ein Weihnachtsmärchen Neu ist die faszinierende Verbindung aus klassischem Ballett und Artistik, die dem „Nussknacker“ fabelhafte Momente verleiht. Gegenstände wirbeln in müheloser Leichtigkeit über die Bühne; Traumgestalten, Artisten und fantastische Wesen verleihen dem bekannten Stoff eine besondere Note und sphärischen Charakter. Umrahmt werden Handlung und Akteure von vertrauten Klängen:Blumenwalzer, Tanz der Rohrflöten, Schneeflocken-Walzer, Chinesischer Tanz – vor Tschaikowskys Klangkulisse entsteht hier ein liebevoll ausgearbeitetes Gesamtkunstwerk, dessen Details überraschenund zum Träumen einladen. In den vergangenen Jahren begeisterte das St. Petersburg Festival Ballett mit bereits 50 Vorstellungen das Münchner Publikum. Und auch heuer ist der Weihnachtsklassiker wieder im Prinzregententheater zu erleben.

St. Petersburg Festival Ballett mit Special Guests:

Monsieur Schneider, Pantomime & Clownerie

Rissolo & Alteja, Artistik

Zani van Lu, Chinesische Artistik

KristalLady, Glasmusik

Amelia, Erzählerin (nur 15.30 Uhr)

Peter I. Tschaikowsky, Musik

Marius Petipa, Libretto

Lew Iwanow, Choreographie

Rainer Kornhuber, Lichtdesign

Sergey Smirnov, Inszenierung

Ivan Luzan, Regie

€ 20 Kinderermäßigung (Vorstellungen am 23.12. und 25.12., jeweils 15.30 Uhr) unter Tel. (089) 9360 93

Preise: € 74 | 64 | 52 | 42

Alle Termine im Überblick:

Freitag, 20. Dezember 2019, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

Samstag, 21. Dezember 2019, 15:30 Uhr, Prinzregententheater

Samstag, 21. Dezember 2019, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

Sonntag, 22. Dezember 2019, 15:30 Uhr, Prinzregententheater

Sonntag, 22. Dezember 2019, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

Montag, 23. Dezember 2019, 15:30 Uhr, Prinzregententheater

Montag, 23. Dezember 2019, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

Mittwoch, 25. Dezember 2019, 15:30 Uhr, Prinzregententheater

Mittwoch, 25. Dezember 2019, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 15:30 Uhr, Prinzregententheater

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

Freitag, 27. Dezember 2019, 15:30 Uhr, Prinzregententheater

Freitag, 27. Dezember 2019, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

Sonntag, 5. Januar 2020, 15:30 Uhr, Prinzregententheater

Sonntag, 5. Januar 2020, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

Montag, 6. Januar 2020, 15:30 Uhr, Prinzregententheater

Montag, 6. Januar 2020, 19:30 Uhr, Prinzregententheater

