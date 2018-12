Der Olympiapark an Weihnachten und Silvester

Schnell noch die Geschenke einpacken, die letzten Plätzchen aus dem Ofen holen, den Tannenbaum schmücken – die Tage vor Weihnachten sind meist gut gefüllt. Da tut etwas Erholung und Entspannung sicherlich gut. Dazu bietet der Olympiapark auch an Weihnachten und Silvester jede Menge Möglichkeiten: Schwimmen, Eislaufen, Indoor-Fußball und vieles mehr. Oder einfach die Seele baumeln lassen und spazieren gehen…

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Runde schwimmen. Am 24. Dezember und am 31. Dezember 2018 ist die Olympia-Schwimmhalle von 7.30 bis 14.00 Uhr (Kassenschluss jeweils 13.00 Uhr) geöffnet, am 25. und 26. Dezember von 10.00 bis 22.00 Uhr und am 1. Januar 2019 steht die Schwimmhalle ab 10.00 Uhr zur Verfügung. Weitere Infos unter https://www.swm.de/privatkunden/m-baeder/schwimmen/hallenbaeder/olympia-schwimmhalle.html

Werbung / Anzeige

Für die Hobby-Eiskunstläufer ist jetzt Hochsaison. Am 24. und 31. Dezember 2018 schließt das Olympia-Eissportzentrum um 16.00 Uhr (Kassenschluss 15.30 Uhr), am 1. Januar 2019 beginnt der Betrieb um 10.00 Uhr. An den übrigen Feiertagen ist zu den üblichen Zeiten geöffnet. Außerdem gibt es natürlich noch Angebote im Rahmen des Eislauf-Sonderprogramms.

Richtige Fußball-Action ist über die Feiertage in der Olympiapark SoccArena angesagt. An Heiligabend und Silvester schließt die Halle um 16.00 Uhr und an den übrigen Weihnachtsfeiertagen gelten die üblichen Zeiten. An Neujahr rollt der Ball dann wieder ab 10.00 Uhr. Weitere Infos und Buchungen: www.soccarena-olympiapark.de.

Wo könnte man das Silvesterfeuerwerk schöner erleben, als auf dem Olympiaturm. Darum ist der höchste Aussichtsturm Münchens am 31. Dezember 2018 auch von 9.00 bis nach 24.00 Uhr geöffnet .Am 1. Januar 2019 geht es dann allerdings erst wieder ab 10.00 Uhr in luftige Höhen. Am 24. Dezember schließt der Olympiaturm bereits um 16.00 Uhr (letzte Auffahrt 15.30 Uhr). An allen anderen Tagen ist er von 9.00 bis 24.00 Uhr geöffnet (letzte Auffahrt um 23.30 Uhr).

Das Olympiastadion ist am 24. und 31. Dezember 2018 geschlossen und an den übrigen Feiertagen zu den üblichen Öffnungszeiten von 11.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

Das abwechslungsreiche Führungs-Programm des Besucherservices bietet u.a. Zeltdach-Touren, Abseil-Touren, Stadion- & Erlebnis-Touren inkl. Besichtigung Olympia Lobby, Architek- und Sightseeing-Touren nach Voranmeldung. Der Besucherservice ist nur an Weihnachten (vom 24. bis 26. Dezember) sowie an Silvester und Neujahr geschlossen.

Sea Life München – das Großaquarium im Olympiapark hat lediglich an Heiligabend geschlossen und an allen anderen Tagen zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Weitere Infos zu allen Themen: www.olympiapark.de