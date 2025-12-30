Der Polizeieinsatz zur Silvesternacht 2025 / 2026

Damit die Münchner Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste der Landeshauptstadt auch in diesem Jahr friedlich und sicher in das neue Jahr starten, ist das Polizeipräsidium München auf den bevorstehenden Jahreswechsel entsprechend vorbereitet.

Am Mittwoch, den 31.12.2025, beginnt für das Polizeipräsidium München der Einsatz zur Silvesternacht.

Zur Gewährleistung der gewohnten Sicherheit hat sich die Münchner Polizei die folgenden Kernziele gesetzt:

Aufrechterhaltung der Sicherheit der Münchner Bürgerinnen und Bürger

Frühzeitige und konsequente Unterbindung von Sicherheitsstörungen, insbesondere durch das Verwenden von Pyrotechnik und ggf. damit verbundene Gewaltdelikten

Konsequente Verfolgung von Straftaten ohne jegliche Toleranz für rechtsfreie Räume

Hierzu wird die Münchner Polizei im gesamten Stadtgebiet mit zahlreichen Kräften im Einsatz sein. Neben den regulären uniformierten und zivilen Einsatzkräften der Polizeiinspektionen werden zusätzliche Kräfte der Münchner Einsatzhundertschaften sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt. Ein besonderer Fokus liegt auf den innerstädtischen Bereichen.

Die Münchner Polizei überwacht konsequent die Einhaltung der durch die Landeshauptstadt München erlassenen Allgemeinverfügungen1.

Vollständiges Feuerwerksverbot in der Altstadt: Im Bereich der Fußgängerzone – vom Marienplatz (einschließlich der zuführenden Straßen) über die Kaufinger- und Neuhauser Straße bis zum Karlsplatz (Stachus) sowie am Viktualienmarkt und Rindermarkt – ist das Mitführen und Abbrennen jeglicher Pyrotechnik (Kategorien F2 bis F4) am 31.12.2025 ab 21:00 Uhr bis zum 01.01.2026 um 02:00 Uhr untersagt.

Böllerverbot innerhalb des Mittleren Rings: In der gesamten Umweltzone ist das Abbrennen von Pyrotechnik der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung (z. B. Silvesterknaller, Böller) am gesamten 31.12.2025 sowie 01.01.2026 untersagt.

Schutzbereich Tierpark Hellabrunn: Auch im Umkreis des Tierparks gilt am gesamten 31.12.2025 sowie 01.01.2026 ein striktes Abbrennverbot für Feuerwerk, um die Tiere vor Lärmbelastung zu schützen.

Die Münchner Polizei bittet alle Feiernden um ein verantwortungsbewusstes Verhalten. Freude und Jubel sind willkommen, doch die Sicherheit der Allgemeinheit steht – nicht nur für uns – an erster Stelle.

Leisten Sie den Anweisungen der Polizeikräfte stets Folge

Zeigen Sie im Bedarfsfall Zivilcourage bei beobachteten Straftaten oder Gefährdungen

Verständigen Sie bei Notfällen oder verdächtigen Wahrnehmungen sofort den Polizeinotruf 110

Das Polizeipräsidium München wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Rutsch sowie einen sicheren und friedlichen Start in das Jahr 2026.

1 Details zur Allgemeinverfügung: https://ru.muenchen.de/2025/246/Feuerwerk-zum-Jahreswechsel-Diese-Regeln-gelten-in-Muenchen-122112