Der Roncalli-Sonderzug ist angekommen – Nachhaltig auf Schienen nach München

Am 16. Oktober 2025 erreichte der Roncalli-Sonderzug nach einer beeindruckenden Strecke von 655 Kilometern sein Ziel in München-Milbertshofen. Angeführt wurde der außergewöhnliche Zug von der Elektrolokomotive „Niklas“, die mit 100 % Ökostrom betrieben wird.

Mit rund 80 Fahrzeugen, 700 Tonnen Circus-Material und einer Gesamtlänge von 740 Metern bot der Zug einen imposanten Anblick bei seiner Einfahrt in den Bahnhof. Nach dem Eintreffen übernahm die zweite Lok „Jonas“ das Rangieren, bevor mit dem Entladen begonnen wurde. Anschließend machten sich die historischen Circus-Fahrzeuge auf den Weg ins Werksviertel-Mitte, hinter das Riesenrad Umadum, wo der Circus Roncalli in den kommenden Wochen gastieren wird.

Neben der beeindruckenden Logistik setzt Roncalli mit diesem Transport ein starkes Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit: Durch die Entscheidung, das gesamte Material per Bahn zu transportieren, konnten laut Carboncare rund 25.000 Kilogramm CO₂ im Vergleich zu einem Lkw-Transport eingespart werden.

Durchgeführt wurde der Transport von Rail Bavaria Logistik (RBL) – ein gelungenes Beispiel dafür, wie moderne Logistiklösungen und nachhaltige Mobilität Hand in Hand gehen können.

Angekommen im Werksviertel-Mitte, ging es direkt an den Aufbau des Circuszeltes: Erdanker wurden geschlagen, die vier Hauptmasten aufgestellt und nach dem Anknüpfen der Zeltplane die eindrucksvolle Circuskuppel hochgezogen.

Die Zahlen sprechen für sich:

Durchmesser des Zeltes: 36,8 Meter

Höhe der Kuppel: 11 Meter

Höchster Punkt: 16 Meter (Endpunkt der Fahne)

Beteiligte Personen: rund 50 Fachkräfte, davon etwa 20 allein für den Zeltaufbau

Durchmesser der Manege: 11 Meter

Verlegte Kabel: 5 Kilometer

Wasserschläuche: 3 Kilometer

Abwasserschläuche: 1,5 Kilometer

All diese Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit die Spielzeit des Circus Roncalli vom 24. Oktober bis 7. Dezember 2025 im Werksviertel-Mitte pünktlich beginnen kann.