Der Roncalli-Sonderzug ist da!

Der Roncalli-Zug kommt! Am Mittwoch, den 04. Oktober war es endlich soweit, in München rollte der bunte Circus-Sonderzug mit den nostalgischen Wagen ein.

Als einziger Circus in Deutschland reist Roncalli noch über die Schiene und transportiert mit Clowngarderobe, Schneiderei, Küchen-, Wohn- und Materialwagen auf diese Weise alles, was die rund hundertzwanzig Künstler und Mitarbeiter für ihren Aufenthalt in München benötigen.

Der 700m lange Circus Roncalli-Sonderzug (50 Bahnwagen) rollte am Mittwoch, den 4. Oktober um ca. 09 Uhr ein und wurde dann vom Roncalli-Logistikteam um Betriebsleiter Patrick Philadelphia abgeladen. Die rund 80 liebevoll restaurierten historischen Circuswagen aus der Sammlung von Bernhard Paul wurden mit einem alten Hanomag-Traktor von Verlademeister Steve Jones über die Verladerampe gezogen. Anschließend ging es über die Straße zum Leonrodplatz. Dort wurde ca. 11:00 der Roncallizeltpalast unter der Leitung von Zeltmeister Michele Rossi zusammengeknüpft und hochgezogen.

Circus Roncalli – Das Gastspiel:

• Spielzeit und Ort: 07. Oktober 2017 bis zum 12. November 2017, München – Am Leonrodplatz

• Tickets & weitere Infos: www.roncalli.de, Preise: 15-64 Euro (zzgl. Vvk-Gebühren)

• Circuskasse: ab 07. Oktober täglich von 10-20 Uhr geöffnet – Am Leonrodplatz

• Roncalli-Hotline: 089 / 21 23 19 44

• Tickets auch erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen.