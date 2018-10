Der Schwabinger Neubau feiert Richtfest

München, 16. Oktober 2018. Über 200 geladene Gäste aus Politik, Mitarbeiterschaft, Projektbeteiligte und Kooperationspartner erleben beim Richtfest des Neubaus der München Klinik Schwabing am 16. Oktober gleich zwei Meilensteine: Der eine ist entstanden aus 12.000 Kubikmetern Beton, 27.000 Kubikmetern Aushub aus der Baugrube, 1700 Lkw-Fahrten, 110 Metern Gesamthöhe der Kräne, 1600 Tonnen verbautem Stahl, 5500 Manntagen Arbeit.

Der andere ist das neue übergreifende Erscheinungsbild an allen Standorten des Klinikums: Ab sofort wird aus dem Städtischen Klinikum München in Schwabing, Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, der Akademie und der Klinik Thalkirchner Straße die München Klinik. „Unser Ziel ist es, einen modernen und zukunftsfähigen Klinikverbund für die Münchnerinnen und Münchner zu schaffen, der den Ansprüchen von Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden noch besser entspricht. Das Richtfest ist ein weiterer wichtiger Schritt“, sagt Dr. Axel Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der München Klinik. „Unser neues Erscheinungsbild ist ein sichtbares Signal des Aufbruchs. Eine Arbeitsgruppe aus allen Kliniken und Berufsgruppen hat sich mit professioneller Unterstützung intensiv Gedanken über eine gemeinsame Identität und gemeinsame Werte gemacht und darauf aufbauend einen neuen Auftritt entwickelt. Der neue Auftritt fasst zusammen, wer wir sind: Wir sind DIE Klinik für München und die Münchner. Wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen immer und jederzeit für Patientinnen und Patienten da sein.“

Mehr als nur ein Neubau. Moderne Gesundheitsversorgung für alle Bürger

Das Schwabinger Projekt hat Modellcharakter für Deutschlands Metropolen: Denn rund um den Neubau der München Klinik Schwabing soll auf dem großen Areal perspektivisch ein Medizincampus mit einem breiten Medizinangebot für alle Lebenssituationen entstehen – von der Geburt bis ins hohe Alter und von Prävention bis Rehabilitation. Die Ansiedlung weiterer Gesundheitsanbieter und medizinischer Infrastruktur wird angestrebt. Auch die wichtigen Themen wie Wohnraum für Mitarbeitende bzw. Angehörige von kleinen und teilweise langfristig behandelten Patientinnen und Patienten sind geplant. Die Ausschreibung für Wohnraum für Mitarbeiter wurde bereits im Stadtrat beschlossen. Das konkrete Konzept für den künftigen Medizincampus soll noch 2019 im Stadtrat entschieden werden.

Für den Münchner Oberbürgermeister spielt die Gesundheitsversorgung für alle Münchnerinnen und Münchner eine besondere Rolle: „In achtzehn Monaten werden im Klinik-Neubau am Kölner Platz die ersten großen und kleinen Patienten in hochmodernen Räumen untersucht, behandelt, betreut und operiert. Ich freue mich, dass unser kommunaler Klinikverbund mit jährlich 135.000 Patienten auf einem guten Weg ist – mit einer durchdachten medizinischen Strategie, wachsenden Neubauten und engagierten Teams. In einem Punkt bleibt die München Klinik traditionsbewusst. Sie ist und bleibt das Klinikum der Münchner Bürgerinnen und Bürger. Die siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf eines besonders stolz. Medizin für alle zu bieten – und nicht für ausgesuchte wenige. Daseinsvorsorge mit Notaufnahmen auf der einen und hochspezialisierte Angebote auf der anderen Seite schließen sich nicht aus – das zeigt die München Klinik.“

Größtes Gesundheitsprojekt in Deutschland:

Neubauten an allen Standorten der München Klinik

Das Richtfest in Schwabing ist Teil der Neuausrichtung der München Klinik. In den nächsten Jahren investieren Landeshauptstadt und Freistaat über eine dreiviertel Milliarde Euro in Neubauten und die Modernisierung der Klinikstandorte Bogenhausen, Schwabing, Harlaching und Neuperlach. Durch die Bildung medizinischer Zentren mit moderner Infrastruktur und Prozessverbesserungen wird die Attraktivität für Patienten und qualifiziertes Personal gleichermaßen erhöht. Es handelt sich in der Summe um eines der größten Zukunftsprojekte im Gesundheitsbereich in Deutschland. Die Patientenversorgung wird während der Bauphase vollumfänglich zur Verfügung stehen.

Die München Klinik ist der größte und wichtigste Gesundheitsversorger unserer Stadt. Mit Kliniken in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und Europas größter Hautklinik in der Thalkirchner Straße ist die München Klinik an insgesamt fünf Standorten jederzeit für alle Münchnerinnen und Münchner da. Die Akademie ist mit rund 500 Ausbildungsplätzen die größte Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern. Die München Klinik bietet als starker Klinikverbund Diagnostik und Therapie für alle Erkrankungen – hoch spezialisiert und erster Ansprechpartner für die medizinische Grundversorgung. Der Verbund bietet innovative Medizin und Pflege ganz nah bei den Patienten und deren Bedürfnissen. Rund 135.000 Menschen lassen sich jährlich stationär und teilstationär behandeln. Auch in der Notfallmedizin ist Deutschlands zweitgrößtes kommunales Klinikunternehmen die Nr. 1: Rund 160.000 Menschen werden jedes Jahr in den vier Notfallzentren aufgenommen – das entspricht über 40 Prozent aller Notfälle der Landeshauptstadt. Die Kliniken sind entweder Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München.