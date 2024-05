Der Sommer blüht in der Stadt

Morgen beginnt der städtische Gartenbau damit, die Blumenkästen auf den Rathausbalkonen anzubringen. Wegen der sehr positiven Resonanz ist erneut die gleiche bienenfreundliche Bepflanzung der Balkonkästen wie in den letzten Jahren vorgesehen. Den ganzen Sommer hindurch zieren dann Buntnesseln, Zauberschnee, Prachtkerzen, Löwenmäul- chen, Mehlsalbei, Basilikum und Zinnien sowie Zweizahn, Fächerblume und Süßkartoffel das Rathaus. Insgesamt werden dafür über tausend Pflanzen in die 111 Blumenkästen gesetzt.

Ab Anfang Juni ist die Stadtgärtnerei dann spätabends und frühmorgens in den Fußgängerzonen unterwegs, um die mobilen Pflanzkörbe mit den Sommerblumen in die bereitstehenden Gefäße einzusetzen. Mitte Mai wurde bereits begonnen, die Zierbeete an vielen Plätzen der Stadt und in Grünanlagen von den typischen Frühjahrsblühern auf Sommer umzustellen. Auch hierbei wird an die Insektenfreundlichkeit gedacht. Voraussichtlich in zwei bis drei Wochen ist dann die Aufgabe, den Sommer in die Stadt zu bringen, von gärtnerischer Seite erfüllt.

Bestens vorbereitet setzt das Baureferat alle Jahre zum Frühjahrs- und Sommerbeginn blühende Highlights in der Stadt. In den Kulturgärtnereien des Baureferats werden jedes Jahr aufs Neue Kompositionen aus zahlreichen verschiedenen Pflanzen entwickelt. In diesem Jahr blühen die Sommerblumen in Beeten und Pflanzkübeln erneut in überraschenden Farbkombinationen. So werden beispielsweise die Beete am Alten Botanischen Garten um den Neptunbrunnen in intensiven Rottönen, ergänzt mit Blauviolett und Weiß, bepflanzt. Die Bepflanzung am Weißenburger Platz wird in einem Kontrast aus Gelb und Weiß zu Violettblau erblühen. Der Karolinenplatz wird in einem Farbverlauf von Weiß, Rosa bis Violettblau gestaltet.

Zahlen Sommerblumen 2024:

– zirka 164.000 Pflanzen

– 662 mobile Gefäße an 48 Standorten

– rund 3.800 Quadratmeter Wechselflor-Beete an 26 Standorten