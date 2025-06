Der Stachus wird fit gemacht

Sanierung am U-Bahnhof

Neue Gleise für die Tram

Breitere Wege für Radfahrer und Fußgänger

Die Stadtwerke München (SWM) sanieren seit Anfang des Jahres im Rahmen des Grunderneuerungsprogramms der Münchner U-Bahn bereits ein Bauwerk des U-Bahnhofs Karlsplatz (Stachus). Für eine effiziente Baustelle und möglichst geringe Einschränkungen für die Fahrgäste bündeln die SWM diese und weitere Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt.

Seit Montag, 2. Juni, tauschen die SWM zwischen Prielmayerstraße und Elisenstraße auf der über dem U-Bahnhof liegenden Tramtrasse in die Jahre gekommene Gleisanlagen aus. Parallel verbreitern die SWM für mehr Sicherheit und Komfort die Querung für den Rad- und Fußverkehr vom Stachus-Brunnen zur Prielmayerstraße.

SWM Geschäftsführer und MVG-Chef Ingo Wortmann:

„Wir kommen gut voran – sowohl mit den laufenden Arbeiten als auch mit der Planung der jetzt startenden Maßnahmen. Die erste Phase der Sanierung der Schlitzwanddeckelfuge konnten wir wegen des trockenen und milden Wetters in den vergangenen Monaten zwei Wochen früher als geplant fertigstellen. Jetzt starten wir pünktlich mit der zweiten Phase sowie der Erneuerung der Tramgleise und der Verbreiterung der Rad- und Fußwege am Stachus. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt machen wir den Stachus fit – für unsere Fahrgäste sowie für alle Radfahrer und Fußgänger.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer:

„‘Da geht’s ja zu wie am Stachus!‘ – Ein geflügeltes Wort, das fast jede*r Münchner*in schon mal gehört haben dürfte. Für die Querung vom Stachus zur Prielmayerstraße mit teils mehreren Tausenden Passant*innen und Hunderten Radler*innen pro Stunde trifft es in besonderem Maße zu. Wir nutzen nun die sich bietende Gelegenheit und verbreitern die Querung bedarfsgerecht. Die Arbeiten dafür übernehmen die SWM im Zuge ihrer weiteren Maßnahmen am Karlsplatz. Das Baureferat unterstützt mit der Detailplanung und erneuert im Zuge der Maßnahme auch noch die Ampelanlage der Querung – ganz im Sinne einer koordinierten und effizienten Baustellenplanung.“

Mobilitätsreferent Georg Dunkel:

„Der Stachus ist bekannt, beliebt und belebt – die dortige Querung zum Beispiel ist mit bis zu 3.000 gezählten Fußgänger*innen in der Spitzenstunde eine der meistgenutzten in ganz München. Die vorhandene Infrastruktur ist jedoch für dieses Aufkommen nicht ausgelegt. Mit der Umsetzung der neuen getrennten Fuß- und Radwegfurten, neuen Ampeln und einer Verdopplung der Aufstellfläche für den Fußverkehr tragen wir der heutigen Mobilität der Münchner*innen und Besucher*innen Rechnung und erhöhen die Verkehrssicherheit, die Barrierefreiheit und den Komfort.“

Schlitzwanddeckelfugensanierung am U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus)

Die ersten Vorarbeiten für die Sanierung der sogenannten Schlitzwanddeckelfugen des U-Bahnhofs haben im November 2024 begonnen (siehe Meldung vom 28.11.2024 „SWM machen U-Bahnhöfe fit für die Zukunft“). Von Januar bis Mitte Mai haben die SWM in der ersten Phase der Bauarbeiten die Bereiche saniert, die sich im Straßenbereich befinden. Dafür wurden die Spuren des Straßenverkehrs teilweise auf zwei pro Richtung reduziert. Die Tram konnte noch ohne Einschränkungen fahren.

Jetzt wird die Schlitzwanddeckelfuge im Bereich des Grünstreifens, des Straßenbereichs und der Tramgleise bis voraussichtlich Ende August instandgesetzt. Bis dahin muss dafür die Trambahntrasse zwischen Karlsplatz (Stachus) und Maxmonument gesperrt werden, die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ersetzt die Tram stellenweise durch Busse und leitet betroffene Linien um. (siehe Meldung vom 27.05.2025 „Ab 2. Juni: Bus statt Tram auf mehreren Linien wegen Bauarbeiten“). Im September sind der Rückbau der Baustelle sowie die Wiederherstellung der Oberflächen geplant.

Erneuerung der Tramgleise zwischen Karlsplatz (Stachus) und Lenbachplatz

Um eine zusätzliche Streckensperrung zu vermeiden, bündeln die SWM die Sanierung der Schlitzwanddeckelfuge mit der Erneuerung von Tramgleisen. Ebenfalls von Juni bis August werden die Gleise der Linien 19, 21, 27 und 28 im Abschnitt zwischen Prielmayerstraße und Elisenstraße ausgetauscht. Nach 19 Betriebsjahren haben sechs Weichen und die Gleise auf einer Strecke von 600 Metern das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Querung am Karlsplatz (Stachus) wird breiter

Die SWM verbreitern bis Ende November im Auftrag der Landeshauptstadt München gemäß dem Konzept des Mobilitätsreferats und den Planungen des Baureferats die Querung für den Fuß- und Radverkehr vom Stachus-Brunnen zur Prielmayerstraße sowie den Radweg vor dem Justizpalast. Wesentliches Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Breite der Querung für den Fußverkehr wird deshalb auf neun Meter vergrößert, im Radbereich auf 3,5 Meter. Der Fußverkehr wird vom Radverkehr baulich und optisch getrennt. Zusätzlich werden die Aufstellflächen für den Fuß- und Radverkehr nahezu verdoppelt und ein Blindenleitsystem ergänzt. Abgesenkte Bordsteine verbessern die Barrierefreiheit.

Um die dafür nötigen Einschränkungen auf ein Minimum zu begrenzen, wird die Baumaßnahme im laufenden Verkehr durchgeführt. Während der Bauzeit kann es zeitweise zu Verengungen kommen. Für den Kfz-Verkehr verbleiben zwei Fahrspuren je Richtung. Ende Oktober wird die Sanierung der Fahrbahn in Nachtarbeit durchgeführt. Dann verbleibt eine Fahrspur, der Fußverkehr wird umgeleitet. Abschließend erneuert das Baureferat die Ampelanlage an der Kreuzung und stattet sie mit taktilen und akustischen Signalgebern für sehbehinderte und blinde Personen aus.

Die Straßenbaumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende November 2025. Witterungsabhängig kann sich der Bauzeitraum verschieben.

Kommunikation und Fahrgastinfo

Wie an allen Baustellen der SWM und MVG weisen Infotafeln auf die wichtigsten Informationen zu den Maßnahmen hin. Auch für die Arbeiten im Auftrag der Landeshauptstadt gibt es entsprechende Hinweisschilder. Die betroffenen Anwohner und Gewerbetreibenden wurden vor dem Start der Maßnahme sowie zum Start der neuen Bauphase über Anliegerinfos direkt informiert. Zusätzlich werden Fahrgäste und Passanten mit Bauzaunbannern und Beklebungen an den U-Bahn-Abgängen sowie im Umfeld der Baustelle informiert.

Mehr Details zu den Maßnahmen am Karlsplatz (Stachus) gibt es auf den Sonderseiten: