Der Winter meldet sich zurück – Schnee und Frost ab Freitag

Die ersten Frühlingsgefühle bekommen in den kommenden Tagen einen herben Dämpfer. Eine Kaltfront zieht am Freitag über Deutschland hinweg und bringt eine deutliche Abkühlung. Frost, glatte Straßen und Schneeschauer bestimmen das Wochenende.

Björn Goldhausen, Meteorologe und Pressesprecher von WetterOnline: „Der Spätwinter will’s noch mal wissen! Nach den zuletzt teils sehr milden Tagen rauschen die Temperaturen ab Freitag um rund 10 Grad in den Keller. Tief YIGIT bringt dazu Flocken bis ins Flachland. Lange hält dieser Winterschub allerdings nicht an. Schon ab Sonntag setzt sich ein Hoch bei uns durch. Für nächste Woche bedeutet das zwar weiterhin kalte Nächte aber auch viel Sonne.“

Schnee und Glätte zum Wochenende

Am Freitag zieht ein Niederschlagsgebiet von Nordwesten her in die Landesmitte. Dabei fällt verbreitet Regen und zeitweise bis ins Flachland nasser Schnee. Besonders in Höhenlagen ab 500 Meter schneit es durchweg und es kann dementsprechend glatt werden. Am Samstag sind fast im ganzen Land bis in tiefe Lagen kräftige Schneeschauer möglich. Der Schnee taut aber meist schnell wieder weg. Am Alpenrand schneit es anhaltend. Erst am Sonntag lassen die Schneefälle langsam nach. In den Nächten muss bei leichtem Frost bis minus 5 Grad mit Glätte durch gefrierende Nässe gerechnet werden.

Mit Kaltstart in den meteorologischen Frühling?

In der kommenden Woche nimmt der Hochdruckeinfluss wieder zu. Richtig mild wird es aber vorerst trotz zunehmend freundlichem Wetter nicht, denn es weht ein kalter Ostwind. An einem windgeschützten Plätzchen lässt es sich dennoch gut aushalten, denn die Sonne hat Anfang März schon ordentlich Kraft. Wohin die Reise im weiteren Verlauf des Monats geht, ist noch sehr ungewiss. Die Bandbreite des möglichen Wetters ist Anfang März stets ausgesprochen groß: Vom ersten richtigen Frühlingshauch mit 20 Grad bis zu einem erneuten Kaltlufteinbruch mit Frost und Schnee ist deshalb derzeit noch alles möglich.