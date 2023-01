Nach Geburtenrekord im Ausnahme-Pandemiejahr 2021 – Deutlich weniger „Münchner Kindl“ in 2022: Geburtenzahl in München Klinik dagegen stabil hoch

Nachdem die Geburtenzahlen im Pandemiejahr 2021 in Deutschland und München sprunghaft angestiegen waren, ging die Geburtenzahl 2022 wieder deutlich zurück. Damit war das Pandemiejahr 2021 vermutlich ein Ausnahme-Geburtenjahr, in dem besonders viele „Lockdown-Babys“ das Licht der Welt erblickten. In der München Klinik (MüK) kamen 2022 wieder die meisten Babys der Landeshauptstadt München zur Welt.

Weniger Babys in München und Deutschland

In den vergangenen Jahren hatte sich die Geburtenrate in München trotz wachsender Bevölkerung auf einem ähnlichen Niveau stabilisiert. 2022 kamen nun deutlich weniger „Münchner Kindl“ auf die Welt, als in den Vorjahren (ausgenommen 2021). Die Geburtenzahl sank sogar auf das Niveau des Jahres 2014. Auch bundesweit verzeichnet das Statistische Bundesamt für Januar bis August 2022 einen deutlichen Geburtenrückgang (Stand 11.1: Gesamtzahlen 2022 noch nicht veröffentlicht). Damit hält der seit 2016 leicht sinkende Trend bei den Geburten in Deutschland weiter an (ausgenommen 2021).

Konstant hohe Geburtenrate in der MüK trotz Geburtenrückgangs

Entgegen dieser rückläufigen Entwicklung in München und Deutschland bleibt die Geburtenzahl 2022 in der München Klinik mit insgesamt 6.146 Geburten stabil auf dem hohen Niveau, auf dem sie sich bereits vor dem Ausnahmejahr 2021 „eingependelt“ hatte. Im Jahr 2022 kamen 6.268 Babys (2021: 6.740 Babys) in einer der drei städtischen Frauenkliniken der München Klinik zur Welt. In Harlaching waren es 2.428 (2021: 2.528) Babys, in Schwabing 2.491 (2021: 2.793) und in Neuperlach 1.349 (2021: 1.419) Neugeborene (vgl. Tabelle).

München Klinik baut Geburtenkapazitäten aus

Geschäftsführer Dr. Axel Fischer: „In der Geburtshilfe übernehmen wir schon heute eine tragende Rolle für München und das Umland. Dass unsere Geburtenzahlen entgegen des münchenweiten Rückgangs stabil sind, zeigt die wachsende Verantwortung, die wir in diesem Bereich übernehmen. Wir werden im Rahmen unserer Neuausrichtung unsere Kapazitäten noch weiter ausbauen. Wir sehen, dass Qualität in der Entscheidung der Eltern eine maßgebende Rolle spielt und wir in diesem Punkt mit unserer Geburtshilfe und angeschlossener Kinderversorgung auf höchstem Niveau überzeugen können. Jetzt liegt es an der Politik, diese und weitere Bereiche der Daseinsvorsorge endlich finanziell zu stärken.“

Neugeborene in München1 Neugeborene Münchner2 Geburten in der MüK3 Babys in der MüK Drillinge in der MüK Zwillinge in der MüK 2017 23.377 17.629 6.072 6.194 4 114 2018 23.512 17.587 6.097 6.214 1 115 2019 23.463 17.509 6.013 6.139 5 116 2020 23.198 17.593 6.089 6.204 4 107 2021 24.089 18.330 6.637 6.740 1 101 2022 22.284 16.540 6.146 6.268 1 120

1 Die Zahl der Neugeborenen in München basiert auf den Angaben des Geburtenbüros des Standesamt München. Zur Zahl zählen alle Kinder mit eingetragenem Geburtsort München, die demzufolge in einer Münchner Klinik oder Geburtseinrichtung zur Welt kamen. Nachbeurkundungen und Auslandsgeburten wurden abgezogen.

2 Die Zahl der neugeborenen Münchnerinnen und Münchner erhebt das Statistische Amt München. Zur Zahl zählen auch die Kinder, die in München ihren Hauptwohnsitz haben, aber in einer Klinik außerhalb Münchens geboren wurden. Hingegen gehören Kinder, die nicht in München wohnen, aber in einer Münchner Klinik auf die Welt kamen, nicht dazu. Die Zahl der im Einzugsgebiet München geborenen Kinder weicht daher ab.

3 Bei den Geburtenzahlen ist die Zahl der Geburten von der Zahl der geborenen Babys zu unterscheiden. Die Differenz ergibt sich aus den Mehrlingsgeburten. Bei Drillingen wird beispielsweise mit einer Geburt, aber mit drei Babys gerechnet.

„Die stabile Geburtenzahl in der MüK trotz Geburtenrückgangs in und um München zeigt das große Vertrauen der Münchnerinnen in unsere Frauenkliniken. Und sie ist Ausdruck unserer enormen Teamleistung, trotz Pandemie und damit einhergehender Personalbelastung uneingeschränkt und mit hoher Sicherheit für die werdenden Mütter da zu sein“, betonen die beiden Chefärzte der Frauenkliniken Prof. Christoph Scholz (Harlaching und Neuperlach) und Dr. Olaf Neumann (Chefarzt Schwabing).

Mehrlingsgeburten 2022: Zwillinge am Schnapszahldatum

Die Zahl der Mehrlingsgeburten bewegt sich 2022 in der München Klinik mit einem Drillingstrio und 120 Zwillingspärchen ebenfalls auf dem Niveau der Vorjahre. Ein Zwillingspaar erblickte sogar ungeplant am Schnapszahldatum 2.2.2022 in Harlaching das Licht der Welt – als zwei von insgesamt 40 Kindern, die an den beiden besonderen Daten 2.2.2022 und 22.2.2022 in den drei Frauenkliniken der MüK zur Welt kamen. Auch in der andauernden Pandemie stand die geburtshilfliche und kinderärztliche Versorgung mit der höchsten Versorgungsstufe von Frühgeborenen jederzeit vollumfänglich in der München Klinik zur Verfügung. 82 Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1.500 Gramm wurden unter Leitung von Chefarzt Prof. Marcus Krüger im Jahr 2022 in der Klinik für Neonatologie (Neu- und Frühgeborenenmedizin) mit den Standorten Harlaching und Schwabing versorgt. Der München Klinik Harlaching ist nach PeriZert die bestmögliche Versorgung von Früh- und Risikogeborenen bescheinigt, die München Klinik Schwabing ist als babyfreundliche Geburtsklinik zertifiziert.