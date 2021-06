Deutsche Meisterschaft Speed 2021: Franziska Ritter und Linus Bader gewinnen in Bochum

Ritter & Bader: Weltcup Finalist*innen

Heute gehen auch zwei Weltcup-Finalist*innen an die Griffe: Linus Bader und Franziska Ritter liefen beim ersten Speed-Weltcup, an dem sie jemals teilnahmen, gleich bis ins Achtelfinale. Nicht nur für die beiden ein Meilenstein, sondern auch für den DAV: Bisher konnte die Nationalmannschaft Klettern vor allem im Lead und Bouldern punkten, Speed-Weltcups wurden in der Regel nicht beschickt.

Statement Franziska Ritter nach dem Weltcup:

“An sich bin ich mit dem Platz der dabei rumgekommen ist sehr zufrieden, weil ich mir erstmal als Ziel eigentlich das Finale vorgenommen habe. Allerdings bin ich andererseits allein mit meiner Kletterei nicht zufrieden, weil kein Run dabei war, der sich richtig gut angefühlt hat und ich eigentlich weiß, dass ich noch schneller sein kann. Das erste Mal auf einem Worldcup zu klettern war für mich wirklich suuper aufregend, also ich muss sagen, dass mich das am Anfang etwas eingeschüchtert hat mit den ganz großen zusammen zu klettern. Aber im Endeffekt war es richtig cool und ich hab’s voll genossen. Und ich hab jetzt definitiv Bock auf den nächsten Wettkämpfen, die 8er Zeit zu knacken, und hoffentlich dieses Jahr noch viele Worldcups, vor allem in Asien, mitzunehmen.”

Statement Linus Bader:

“Mein erster Weltcup war natürlich für mich persönlich was super besonders, da ich davor noch nie in der USA war. Und sich das erste Mal mit den Großen messen zu dürfen, ist einfach genial! Anfangs hab ich mich ein bisschen nervös gefühlt, aber spätestens nach dem Aufwärmen war ich voll fokussiert und hab mich auf mich konzentriert und das andere ausgeblendet. Die Stimmung war mega, endlich wieder Zuschauer und dann gleich ca. 3000 ist natürlich vorallem in der Corona Zeit was besonderes. […] Ich fliege mich sehr vielen positiven Gefühlen zurück nach Deutschland, da ich mein Wunschziel im Großen erreicht hab und weil ich hier so viel von meinen älteren Teamkollegen lernen konnte und einfach viel Erfahrung sammeln konnte. Durch den Wettkampf hab ich jetzt nur noch mehr Lust, hart zu arbeiten.”