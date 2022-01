Deutsche Meisterschaft Vertical: Das Skibergsteigen kommt wieder ins Allgäu

Am 8. Januar findet die Deutsche Meisterschaft in der Skimo Disziplin Vertical statt. Nachdem im letzten Jahr pandemiebedingt alle nationalen Wettkämpfe abgesagt werden mussten, zieht es die deutschen Skibergsteigerinnen und Skibergsteiger zu Beginn der Saison wieder zum Mittag Race ins Allgäu. Vom SkimoTeamGermany werden alle Athletinnen und Athleten an den Start gehen. Doch nicht nur für die Profis wird es ein spannendes Rennen: Auch Hobbysporttreibende konnten sich für die Teilnahme anmelden. Ob der Wettkampf am namensgebenden Mittagberg stattfinden kann, ist aufgrund der Schneelage noch unklar – alternativer Austragungsort wäre die Gemeinde Balderschwang.

Das Mittag Race 2022 – internationale Profis und ambitionierte Hobbysporttreibende

Nach einer erfolgreichen Premiere 2019 haben der Skiclub Immenstadt und die DAV Sektion Allgäu-Kempten in diesem Jahr alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Deutsche Meisterschaft Vertical wieder als Mittag Race auszurichten. Schließlich stand das Rennen zuletzt unter schlechten Bedingungen: In 2020 musste es wetterbedingt, im folgenden Jahr pandemiebedingt abgesagt werden. Umso mehr freuen sich die Veranstalter, am 8. Januar wieder alle Skimo-Begeisterten im Allgäu begrüßen zu dürfen – aufgrund der Schneelage erneut unter erschwerten Bedingungen: Ob das Rennen wie geplant am Mittagberg in Immenstadt stattfinden kann, ist noch unklar. Doch mit dem nur einige Kilometer entfernten Skiort Balderschwang haben die Veranstalter eine gute Alternative parat.

Die Einladung zum Wettkampf richtete sich nicht nur an die deutschen Skimo-Profis – auch ambitionierte Hobbysporttreibende hatten die Möglichkeit, sich für das Event anzumelden und können sich im direkten Vergleich mit der Elite messen. Am Ende gewinnt, wer im Aufstieg am schnellsten ist. Die besten Teilnehmenden werden für die Strecke weniger als 30 Minuten brauchen. Eine Abfahrt auf Ski gibt es beim Vertical nicht.