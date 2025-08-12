Deutsche Post stellt Service für Rentner ein

Noch immer erhalten einige Rentner in Deutschland ihre Rente in bar. Weil sie kein Bankkonto haben oder ihre Rente nicht auf dieses überwiesen haben wollen, bekommen sie Monat für Monat einen Scheck zugesandt, den sie bei einer Bank ihrer Wahl zur Barauszahlung vorlegen können. Zum Ende des Jahres wird dieser Service jedoch eingestellt.

Ab 2026 benötigen daher alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ein Girokonto, auf das die Rente überwiesen werden kann.

Frist verpasst? Rente fällt deswegen nicht weg

Der Rentenservice der Deutschen Post, der für die Auszahlung der Renten zuständig ist, hat Betroffene bereits per entsprechender Schreiben über die Einstellung der Barauszahlung informiert. Noch in diesem Jahr sollen zwei weitere Informationsbriefe folgen.

Wer dem Rentenservice bis zum Jahresende keine Kontoverbindung mitgeteilt hat, muss mit einer kurzzeitigen Unterbrechung der Rentenzahlung rechnen, bis die Überweisungsformalitäten geklärt sind. Die ausgebliebenen Zahlungen fallen dadurch aber nicht weg. Sie laufen auf und werden entsprechend nachgezahlt.

Was tun, wenn man kein Konto hat?