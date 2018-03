Deutscher Computerspielpreis 2018: Feierliche Gala am 10. April 2018 in München

Moderatorin Barbara Schöneberger begrüßt 700 Gäste

Preisgelder in Höhe von 560.000 Euro

Stream der Preisverleihung auf www.deutscher-computerspielpreis.de/live

Voting zum Publikumspreis endet am 5. April 2018

28. März 2018: Der wichtigste Preis für Computer- und Videospiele aus Deutschland biegt auf die Zielgerade ein: Am Dienstag, den 10. April 2018, wird in München der Deutsche Computerspielpreis (DCP) 2018 verliehen. Die Preisgelder sind mit 560.000 Euro so hoch wie nie zuvor. Die feierliche Gala mit insgesamt 700 geladenen Gästen wird von Barbara Schöneberger moderiert. Sie begrüßt neben Staatsministerin Dorothee Bär und Ministerpräsident Dr. Markus Söder zahlreiche prominente Laudatoren wie Benno Fürmann, Eva Padberg und Olli Schulz auf der Bühne. Die Show wird ab 19.00 Uhr auf www.deutscher-computerspielspreis.de/live übertragen. In der Kategorie „Publikumspreis“ werden die Spielefans Teil der Jury und können noch bis zum 5. April für ihr Lieblingsspiel abstimmen.

Der DCP ist der wichtigste Preis für Computerspiele „made in Germany“ und wird 2018 zum zehnten Mal verliehen. Träger des Preises sind die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), und der game –Verband der deutschen Games-Branche. Die diesjährige Preisverleihung in München wird mit Mitteln des Freistaates Bayern gefördert.

Die begehrte silber-blaue Trophäe des DCPs wird in 14 Kategorien an Spieleentwickler, Publisher, Studenten und Schüler vergeben. Alle nominierten Spiele sind auf www.deutscher-computerspielpreis.de/nominierte-2018 veröffentlicht.

Nach der Preisverleihungsgala im Münchner Kesselhaus & Kohlebunker, auf der unter anderem Musiker Olli Schulz oder Sängerin Julie Elven als Musicacts für Stimmung sorgen, feiern Publikum und Gewinner auf der offiziellen Aftershowparty zu besten Sounds von DJ Mad.

Auch alle Spielerinnen und Spieler können beim DCP mitmachen. Noch bis zum 5. April 2018 können sie beim Publikumspreis auf www.deutscher-computerspielpreis.de/publikumspreis für ihr Lieblingsspiel abstimmen und Sachpreise im Wert von über 10.000 Euro gewinnen.