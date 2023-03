Deutscher Filmpreis 2023: Die Nominierungen

Soeben wurden die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2023 von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dem Präsident:innen-Duo der Deutschen Filmakademie, Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger, sowie den Filmpreis-Botschafter:innen Lea van Acken und Lucas Reiber im Livestream aus dem Kino International in Berlin bekannt gegeben.

Die Ergebnisse der insgesamt 17 Preis-Kategorien finden Sie hier. Die Deutsche Filmakademie gratuliert allen nominierten Filmschaffenden sehr herzlich!

Bis zum 9. Mai können die knapp 2.200 Mitglieder der Deutschen Filmakademie nun darüber abstimmen, wer am 12. Mai 2023 als Gewinner:in auf der Bühne stehen wird. Die Verleihung wird am selben Abend im ZDF übertragen.

Zwei Lola-Gewinner:innen stehen zum heutigen Tag bereits fest: Der Autor, Regisseur und Produzent Volker Schlöndorff wird am 12. Mai bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises mit dem Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet. Die Lola für den „Besucherstärksten Film“ geht an den Regisseur Sven Unterwaldt sowie an die Produzentinnen Alexandra und Meike Kordes (Kordes & Kordes Film GmbH) für den Kinderfilm DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2, den über 2,7 Millionen Zuschauer:innen im Kino sahen.

Der Deutsche Filmpreis – die renommierteste und höchstdotierte Auszeichnung für den deutschen Film – ist mit Preisgeldern der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in einer Gesamthöhe von knapp 3 Mio. Euro dotiert und wird nach der Wahl durch die Mitglieder der Deutschen Filmakademie von Kulturstaatsministerin Claudia Roth verliehen. Die Verleihung ist eine Veranstaltung der Deutschen Filmakademie in Zusammenarbeit mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), produziert von der Deutschen Filmakademie Produktion GmbH.